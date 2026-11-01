Interno Piantedosi: non repressione ma prevenzione e condanna univoca delle violenze

Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiarisce che le forze di polizia operano per prevenire i reati e garantire la sicurezza, condannando fermamente ogni atto violento durante le manifestazioni pubbliche.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito con fermezza la necessità che ogni figura di responsabilità, all'interno dei partiti politici e nella società civile in generale, fornisca un messaggio chiaro e inequivocabile di stigmatizzazione contro ogni forma di violenza. Tale posizione mira a eliminare qualsiasi spazio per comportamenti ambigui o accondiscendenti, assicurando che il confine tra il dissenso legittimo e l'illegalità sia netto e rispettato da tutti i cittadini.

Assenza di feriti tra i manifestanti

Secondo quanto dichiarato dal titolare del Viminale, sin dall'inizio dell'attuale stagione di proteste non è stata vietata nessuna manifestazione, con il governo che ha persino consentito quelle che non disponevano di una preventiva autorizzazione. Nonostante la presenza di centinaia di migliaia di persone scese in piazza per esprimere il proprio dissenso, si registra pressoché l'assenza totale di manifestanti feriti, un dato che si contrappone nettamente al numero di rappresentati delle forze dell'ordine riportanti lesioni.

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Ogni ipotesi di una presunta repressione politica o indiscriminata viene definita dal ministro Piantedosi quanto meno fantasiosa e priva di fondamento fattuale. Egli ritiene che sia urgente e necessario contrastare la tendenza, a volte strumentale, a confondere il sacrosanto diritto di manifestare con la pretesa illegale di poter mettere in atto comportamenti violenti o contrari alla legge, sottolineando come si tratti di due concetti profondamente diversi.

Distinzione tra opinione e reato

Le forze di polizia non intervengono nel contesto delle manifestazioni per reprimere le opinioni o le ideologie dei cittadini, ma operano esclusivamente per prevenire i reati e garantire la sicurezza di tutti, a cominciare proprio da coloro che intendono manifestare pacificamente. Il ministro esprime la convinzione che questa netta distinzione tra diritto di espressione e illecito penale debba diventare patrimonio condiviso da tutta la collettività, eliminando le confusioni deliberate.

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Quello che maggiormente preoccupa il titolare del Viminale è il ricorrente tentativo di frange organizzate di strumentalizzare i cortei di protesta per alimentare tensioni sociali, provocare incidenti e creare situazioni di disordine pubblico. Su questi aspetti specifici, l'amministrazione centrale continuerà a mantenere un livello di attenzione altissima, intervenendo con determinazione dove la legge viene violata.

Attività di prevenzione e coordinamento

L'attività di prevenzione portata avanti dalle istituzioni si fonda su un lavoro informativo costante, sull'analisi dettagliata dei rischi e su uno stretto coordinamento tra le diverse articolazioni del sistema di sicurezza nazionale. Questa strategia complessa sta cominciando a produrre i suoi effetti positivi, grazie all'azione quotidiana e professionale delle forze dell'ordine che operano sul territorio per intercettare le minacce prima che si concretizzino.

Le centinaia di fermi preventivi e le perquisizioni effettuate, basate su elementi concreti e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria, rappresentano gli elementi principali dei crescenti risultati finora ottenuti per prevenire incidenti. Tale approccio mira a smantellare le strutture organizzate che cercano di deviare le proteste verso la violenza.

Le violenze di piazza devono essere condannate da tutti i cittadini e le istituzioni senza alcuna ambiguità o esitazione. La presenza di elementi violenti non deve mai macchiare il diritto legittimo di assemblea, ma deve essere isolata e contrastata con la massima fermezza per proteggere la democraticità del dibattito pubblico.

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Professionismo e ordine pubblico

Il ministro Piantedosi sottolinea come la prevenzione sia un'attività particolarmente articolata che richiede risorse umane e tecnologiche dedicate. L'obiettivo finale non è limitare le libertà civili, ma garantire che il diritto di riunione possa esercitarsi nel pieno rispetto della legalità e della sicurezza altrui.

La distinzione tra chi vuole partecipare a un corteo pacifico e chi cerca di creare caos è fondamentale per mantenere l'ordine pubblico. Le forze di polizia continuano a lavorare con grande professionalità per proteggere questo equilibrio delicato, assicurando che la democrazia non venga distorta da atti illegali.

Il messaggio finale è che la sicurezza è una condizione indispensabile per la libertà di espressione. Solo in un contesto di ordine garantito, il diritto di manifestare può esercitarsi pienamente senza il rischio che venga soffocato dalla paura o dalla violenza. La collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine resta la chiave per superare le tensioni attuali.