Il 20 novembre 2026, Telcel, Movistar e AT&T Mexico hanno subito gravi disagi. Segnalazioni di blackout dalle 11:00 locali confermate da Downdetector.

Gli utenti di telefonia mobile in Messico hanno sperimentato giovedì, 20 novembre 2026, un'interruzione di servizio diffusa che ha interessato simultaneamente i principali operatori del paese, tra cui Telcel, Movistar e AT&T Mexico. Questa segnalazione rappresenta l'ultimo episodio di destabilizzazione delle reti mobili nazionali in un arco temporale relativamente breve.

Conferma blackout dalle 11:00 locali

Le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono state inviate agli piattaforme di monitoraggio, come Downdetector, intorno alle 11:00 dell'ora locale di Città del Messico. I report degli utenti descrivono una varietà di sintomi tecnici gravi, inclusi l'impossibilità completa di effettuare chiamate vocali, la perdita totale del segnale cellulare e difficoltà nell'accesso ai dati mobili tramite connessione internet.

Also read Dallo screzio alla confessione, Leclerc su Hamilton: 'Non andiamo sempre d'accordo ma è stato ingigantito tutto'

Posizioni ufficiali degli operatori coinvolti

Telcel, controllata da America Movil, e Movistar, gestita dalla spagnola Telefónica, non hanno fornito dichiarazioni immediate alle richieste di commento da parte della stampa internazionale. In un comunicato ufficiale, AT&T Mexico ha dichiarato che la propria rete era in "funzionamento normale" e ha attribuito eventuali difficoltà di comunicazione con i clienti di altri vettori a "motivi non correlati alla nostra rete", esonerandosi quindi da responsabilità dirette sul disservizio tecnico verificatosi.

Contesto societario e vendita Movistar

Il panorama delle telecomunicazioni messicane è attualmente sotto i riflettori per cambiamenti societari significativi. Mentre Telcel mantiene la sua posizione di dominio sotto America Movil, la vendita di Movistar al consorzio statunitense Melisa Acquisition è attualmente in corso, un processo che potrebbe influenzare la gestione operativa e la stabilità a lungo termine del servizio in una fase delicata per il mercato.

Advertisement

Reazione della commissione di regolamentazione

La Commissione messicana per la regolamentazione delle telecomunicazioni (CRT) non ha ancora risposto immediatamente alle richieste di chiarimenti avanzate da Reuters. L'assenza di una dichiarazione ufficiale da parte dell'ente di vigilanza non ha ancora definito le cause tecniche specifiche né ha fornito stime temporali per il ripristino completo della stabilità di rete per tutti gli operatori colpiti dall'incidente.

Storico recenti e impatto sui consumatori

Questa interruzione di servizio si verifica a meno di un mese dalle segnalazioni di disservizi registrati a metà ottobre, che avevano già causato problemi analoghi con la perdita di segnale e le chiamate. La recidiva di guasti tecnici in un arco temporale così ristretto solleva preoccupazioni tra i consumatori messicani riguardo alla resilienza e all'affidabilità delle infrastrutture di comunicazione nazionale in un contesto di transizione e competitività di mercato.