Interruzione lunga causa pioggia, tensione sul Centrale

La pioggia ha causato una prolungata interruzione del torneo degli Internazionali d'Italia, creando tensione su alcuni campi. Sul Centrale, la rimozione non appropriata dei teloni ha lasciato il campo allagato, impedendo lo svolgimento delle partite. In molti hanno protestato all'incapacità degli organizzatori di proseguire i giochi.

Un'interruzione più lunga del previsto dovuta alla pioggia ha fatto rumoreggiare il pubblico sul Centrale . In attesa del tetto che risolverà i problemi alla radice, oggi pomeriggio il meteo ha messo a dura prova lo svolgimento dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, in particolare sul campo principale.

La rimozione dei teloni e l'allagamento Perché c'è stato tutto questo ritardo? Il motivo è dovuto probabilmente a una procedura di rimozione dei teloni non appropriata. Con gli scopettoni infatti, nell'intento di togliere l'acqua, è stato allagato il campo. Per questo, mentre sul Pietrangeli il doppio è ripreso regolarmente, sul Centrale è rimasto tutto fermo





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