Le principali banche americane affrontano gravi disservizi online. Chase e Bank of America confermano problemi tecnici che impediscono l'accesso agli utenti.

Le principali istituzioni finanziarie degli Stati Uniti, tra cui JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, stanno sperimentando oggi diffusi disservizi nei loro servizi di banking online e nelle procedure di accesso digitale. Le segnalazioni, confermate da diversi media americani, indicano che migliaia di utenti non riescono a connettersi alle piattaforme web o alle applicazioni mobili, mentre altri riscontrano difficoltà specifiche nell'eseguire trasferimenti di denaro.

Conferma Tecnica da JPMorgan Chase

JPMorgan Chase ha ufficialmente confermato l'esistenza del disservizio attraverso il suo supporto clienti, dichiarando esplicitamente di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando attivamente le piattaforme di banking online dell'istituto. L'ente finanziario non ha ancora rilasciato dettagli specifici sulla natura esatta dell'interruzione, concentrandosi esclusivamente sulla riparazione del servizio per minimizzare l'impatto sugli utenti.

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Rapporto con Incidenti Microsoft e Aviazione

Sebbene i media riportino queste segnalazioni in un contesto di recente instabilità tecnologica, al momento non esiste alcuna notizia o conferma di un possibile attacco informatico legato a questi malfunzionamenti. Non vi sono evidenze di un collegamento diretto con i gravi problemi segnalati in precedenza da Microsoft, che hanno interessato le piattaforme Outlook, Teams e Copilot, né con i disservizi al controllo aereo che hanno causato il caos nei voli americani tra venerdì e sabato.

Crescita delle Segnalazioni su Downdetector

La piattaforma di monitoraggio dei guasti digitali Downdetector ha registrato un aumento significativo delle segnalazioni da parte degli utenti, confermando la vasta portata dell'incidente. Le lamentele concentrate principalmente riguardano l'impossibilità di effettuare l'accesso tramite browser web e l'errore persistente nelle applicazioni mobili, oltre a blocchi completi nei processi di trasferimento dei fondi tra conti.

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Impatto Operativo sul Settore Bancario

Il disservizio colpisce direttamente l'infrastruttura digitale di diversi pilastri del sistema finanziario statunitense, costringendo potenzialmente molti clienti a cercare alternative per le proprie operazioni quotidiane. La mancanza di accesso immediato ai propri fondi rappresenta un problema critico per milioni di utenti che dipendono da questi canali per la gestione della liquidità.

Nessuna Cause Confermata Al Momento

Non è ancora chiaro quale sia la causa tecnica precisa dei problemi riscontrati dalle diverse banche, ma le autorità e le istituzioni stanno monitorando la situazione in tempo reale. Al momento, l'unica certezza è che i sistemi non funzionano correttamente e che i team tecnici stanno lavorando per ripristinare la piena operatività delle piattaforme di servizio clienti online.