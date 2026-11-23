Il ministro della Difesa britannico Wes Streeting denuncia il calo di fiducia nei servizi SpaceX dopo le interruzioni a Starshield. La situazione critica in Ucraina e le nuove richieste di Zelenskiy.

Le ripetute interruzioni del servizio di comunicazioni satellitari Starshield, fornito da SpaceX all'esercito ucraino, hanno innescato una profonda preoccupazione tra i governi europei, minando la fiducia nelle prestazioni della società tecnologica. Il ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha dichiarato ufficialmente a Kiev che tali malfunzionamenti rappresentano un problema di sicurezza collettiva per gli alleati occidentali, rendendo necessario un chiarimento urgente sulle cause tecniche e operative degli arresti del servizio.

Impatto Operativo e Preoccupazioni Europee

Secondo le dichiarazioni rilasciate da Wes Streeting durante la sua visita ufficiale a Kiev il 23 novembre, le restrizioni imposte o le anomalie tecniche nei servizi di comunicazioni via satellite di SpaceX hanno causato seri disagi tra i vertici della difesa europei. Il ministro ha specificato che questo argomento è stato discusso intensamente tra i ministri della difesa di tutto il continente, affermando che la situazione ha davvero "intaccato la fiducia" nella capacità dell'azienda di garantire servizi militari affidabili in tempo di guerra.

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Le autorità ucraine hanno confermato che le unità militari hanno registrato significative interruzioni del sistema di comunicazione militare Starshield, con ripercussioni dirette sull'intera linea del fronte e nelle zone dell'Ucraina attualmente occupate dalla Russia. Questi problemi tecnici non sono isolati, ma seguono un'interruzione simile verificatasi nel mese di ottobre, che ha interessato sia la rete militare Starshield che la sua controparte civile Starlink, in un periodo di forte tensione tra Kiev e Washington.

Relazioni Diplomatiche e Motivazioni Tecniche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha informato che il suo governo è attualmente in trattativa con il governo degli Stati Uniti e con SpaceX per determinare la causa esatta dei malfunzionamenti e per riportare il servizio alle condizioni operative normali. La crisi dei servizi di comunicazione si inserisce in un contesto diplomatico complesso, caratterizzato da tensioni pregresse tra Kyiv e Washington riguardo agli attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio russe, eventi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incolpato per l'aumento dei prezzi globali del gasolio.

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Wes Streeting ha sottolineato la necessità di ottenere una spiegazione chiara e trasparente da parte del fornitore statunitense, richiedendo dettagli sul perché e su come siano avvenute le interruzioni del servizio. Il ministro britannico ha aggiunto che è fondamentale per i clienti poter avere la certezza di ricevere il servizio per cui hanno pagato, ripristinando la fiducia necessaria per la continuità operativa delle forze armate ucraine nel conflitto in corso.

Sostegno Britannico e Obiettivi Geopolitici

Il contesto del sostegno militare britannico si è ulteriormente rafforzato con l'annuncio recente che il Regno Unito fornirà all'Ucraina oltre 1.000 missili e lanciatori aggiuntivi per la difesa aerea a corto raggio, destinati a contrastare gli attacchi aerei russi durante l'inverno. Questa fornitura si inserisce nel quadro del impegno di 500 milioni di sterline per l'Ucraina, svelato nel bilancio del Regno Unito del mese scorso, dimostrando un impegno continuo nonostante le criticità logistiche e tecnologiche segnalate.

In una precedente riunione tenutasi a Bruxelles la settimana scorsa, Wes Streeting ha incontrato altri ministri del Gruppo di Contatto per la Difesa dell'Ucraina, consolidando la posizione del Regno Unito come primo paese al di fuori degli Stati Uniti ad aver adottato ufficialmente la tecnologia Starshield. Le relazioni di Londra con il servizio di Elon Musk sono ormai critiche, con il Regno Unito che ha speso quasi 40 milioni di dollari per Starshield e Starlink, approfondendo la dipendenza strategica dal colosso tecnologico per le comunicazioni militari.

Nuove Richieste e Prospettive di Pace

Durante l'incontro a Kiev, il presidente Volodymyr Zelenskiy ha consegnato a Wes Streeting una lista dettagliata di richieste per ulteriore supporto britannico, che il ministro porterà al Primo Ministro Andy Burnham. Zelenskiy ha inoltre chiesto a Streeting di fare pressioni sui partner internazionali per ottenere un sostegno aggiuntivo, in particolare per i sistemi di difesa aerea, mentre un'esplosione risuonava per le strade di Kiev durante il colloquio, ricordando la pericolosità della situazione quotidiana.

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Wes Streeting ha espresso la speranza che il presidente Donald Trump, che ha definito il presidente russo Vladimir Putin "il mio amico" durante il vertice in Cina la settimana scorsa, possa sfruttare la sua relazione con il leader russo per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Streeting ha però messo in guardia contro l'appeasement del XXI secolo, affermando che tutti saranno più deboli e vulnerabili se Putin dovesse prevalere, sottolineando la responsabilità collettiva dell'Occidente nel garantire la stabilità europea di fronte all'aggressione russa.