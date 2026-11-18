Apple, Gmail e NSA colpite da disservizi negli USA. La Casa Bianca esclude cyberattacchi, mentre cresce lo scetticismo e le pressioni per maggiore trasparenza.

Nella giornata del 17 novembre, gli Stati Uniti hanno registrato una nuova ondata di gravi disservizi digitali che hanno colpito infrastrutture critiche e servizi privati. Il colosso tecnologico Apple ha segnalato un'interruzione significativa dei propri servizi, inclusi iCloud, l'App Store, Apple Music, Apple Pay e Apple Care, oltre agli strumenti per sviluppatori come App Store Connect. In parallelo, la posta elettronica Gmail ha subito problemi di funzionamento e la rete di comunicazione interna della National Security Agency è stata temporaneamente interrotta.

Analisi dei Disservizi Tecnologici

I principali fornitori di servizi digitali hanno escluso categoricamente che le interruzioni siano il risultato di un cyberattacco o di vulnerabilità sistemiche gravi. Sia Apple che la National Security Agency hanno attribuito i malfunzionamenti a routine intoppi nella manutenzione e a processi di aggiornamento del software in corso. Queste spiegazioni tecniche vengono fornite anche da altri enti coinvolti, tra cui banche e sistemi aeroportuali, che hanno subito interruzioni nei giorni precedenti, creando una percezione di vulnerabilità diffusa nel panorama infrastrutturale nazionale.

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Preoccupazioni della Casa Bianca

Nonostante le rassicurazioni tecniche, la serie di eventi sta generando crescente agitazione tra la popolazione americana. Il segretario di Stato, Marco Rubio, si è espresso in modo netto nel minimizzare il legame tra i diversi incidenti. Rubio ha dichiarato esplicitamente di non avere alcuna prova, nessun indizio o evidenza che colleghi gli episodi tra loro o che li attribuisca ad attori malintenzionati, hacker o stati-nazione ostili. La posizione ufficiale del governo rimane quella di non vedere nessi causali tra le varie interruzioni.

Il Contesto della Sicurezza Informatica

La situazione assume toni più complessi se si considerano gli avvertimenti precedentemente diramati dalle autorità di sicurezza. Venerdì scorso, durante l'episodio che ha portato alla terra migliaia di voli, l'FBI ha diffuso un flash warning. L'agenzia ha segnalato che criminali informatici ed hacker legati ad apparati statali stavano sfruttando Artex, un framework di penetration testing basato sull'intelligenza artificiale, per automatizzare attacchi contro organizzazioni in tutto il mondo. Questo contesto rende le attuali interruzioni oggetto di maggiore scrutinio da parte degli analisti.

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Reazioni dei Cittadini e Politici

La gestione della crisi da parte dell'amministrazione ha ricevuto critiche anche dall'interno dell'equipaggio politico uscente. La ex portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha utilizzato il programma Fox & Friends per esprimere le preoccupazioni condivise da milioni di cittadini. Leavitt ha descritto la propria ansia nel controllare il proprio conto bancario durante le interruzioni e ha invitato la Casa Bianca a garantire trasparenza, definendola la chiave per aiutare il Paese a comprendere la reale entità degli eventi.

Posizione dell'Esecutivo

Mentre crescono le richieste di chiarezza, la risposta da parte dell'amministrazione attuale è stata netta. Donald Trump ha liquidato le domande sulla serie di disservizi definendoli semplicemente "la vita". Questa minimizzazione ha contribuito ad accrescere lo scetticismo pubblico, dato il numero anomalo di interruzioni simultanee in settori vitali come la tecnologia, la sicurezza nazionale e le comunicazioni. I dettagli sulle cause tecniche specifiche restano in attesa di verifiche più approfondite da parte degli esperti indipendenti.