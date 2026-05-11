Intervento di Sergio Mattarella agli studenti del Politecnico di Milano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un incontro con alcuni studenti dell'Ordine degli Architetti del Politecnico di Milano e con un senatore a vita Renzo Piano presso la Fondazione dell'Architetto. Mattarella ha espresso alcune considerazioni sul modo di affrontare i propri errori e l'importanza della creatività e dell'orientamento nel generare innovazione e progresso.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un incontro con giovani studenti dell'Ordine degli Architetti del Politecnico di Milano e un senatore a vita Renzo Piano.

Durante la conversazione, Mattarella ha espresso alcune considerazioni su auto-verifica, creatività e la necessità di trasmettere valori di convivenza ai giovani, in merito alla loro strada e alla loro creatività. L'evento si è svolto presso la Fondazione dell'Architetto. All'inizio della sua intervento, Mattarella ha accolto il caloroso applauso del pubblico presente, composto da studenti e rappresentanti del mondo culturale, che si era alzato in piedi per salutare l'ingresso della senatrice a vita Liliana Segre prima della sua esibizione.

Seguita da un applauso lungo e caloroso, Mattarella ha preso il palco per conversare con i giovani e l'architetto Renzo Piano





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