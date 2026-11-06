Intervista a Gio Evan: Teatro come terapia e la tenerezza contro il sistema dei favori

Gio Evan parla del suo nuovo spettacolo, della tenerezza come antidoto e del rifiuto dei favoritismi hollywoodiani e italiani.

L'artista nato a Molfetta nel 1988 si racconta in un'intervista esclusiva a Today.it, delineando un profilo creativo che rifiuta ogni etichetta rigida. Gioco Evan si definisce libero da regole e preconcetti, sottolineando come la sua evoluzione artistica passi attraverso il teatro e la parola piuttosto che attraverso la sola musica. La sua voce emerge con forza contro i meccanismi di visibilità basati sui favoritismi, dichiarando orgoglio per aver chiuso i rapporti con chi non condivide i suoi valori.

Il teatro come antidolorifico immediato e terapia

Il nuovo spettacolo di Gio Evan non è concepito come un semplice concerto, ma come un vero e proprio viaggio interiore. L'artista spiega che le sue uscite teatrali si stanno trasformando in monologhi e narrazioni parlate, un cambiamento dettato anche da una certa stanchezza verso il mezzo musicale puro. Per Gio Evan, ciò che conta è l'urgenza di trasmettere il proprio pensiero nel modo più ampio possibile, che sia attraverso musica, romanzi o pittura.

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Secondo l'artista, il teatro funge da antidolorifico immediato in un periodo che richiede fermarsi e recuperare le relazioni umane. Questa necessità di stare bene ha portato a sacrificare alcune canzoni in scaletta a favore di un dialogo più diretto con il pubblico. Gio Evan ritiene che il teatro offra una connessione istantanea, capace di restituire dignità a chi cerca sollievo dalle pressioni sociali contemporanee.

Rifiuto dei favoritismi e critica al gossip

Naomi Watts e Niecy Nash-Betts hanno dichiarato che le donne sono finalmente raccontate in modo giusto a Hollywood, un'osservazione che Gio Evan utilizza come contrappunto per analizzare la situazione locale. L'artista accusa il sistema attuale di funzionare sulla base dei favori personali e della paura di perdere visibilità. Si definisce felice di essersi schierato chiaramente, tagliando i ponti con chi non condivide la sua visione autentica del lavoro artistico.

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Gio Evan critica aspramente il gossip, sostenendo che esso non offra mai nulla di positivo da cui nutrirsi. Nel suo percorso, decide di mettere in luce le persone luminose, coloro che hanno saputo interrompere il circolo vizioso del negativismo e dei luoghi comuni. Afferma di non temere le recensioni negative nate da semplice antipatia, poiché è convinto che il pubblico sia intelligente e capace di riconoscere la qualità e la verità delle opere.

Esperienze in Sudamerica e la ricerca di tenerezza

La formazione di Gio Evan è stata segnata da lunghi periodi trascorsi in Sudamerica, in particolare in Brasile, dove ha costruito gran parte della sua identità. Ricorda con emozione l'incontro con uno sciamano, un sogno infantivo realizzato, e l'esperienza di vivere in contesti caotici. Un aneddoto emblematico riguarda la visita alle cascate di Foz do Iguaçu, raggiunta in bicicletta dopo giorni di pedalata sotto il caldo afoso, con la pioggia e il grasso di catena come unici compagni di viaggio.

Per evitare di pagare l'ingresso ufficiale, Gio Evan scavalcò la recinzione della foresta, concedendosi una doccia sotto la cascata che definisce la più bella della sua vita. Quei viaggi non furono vacanze spensierate, ma ricerche profonde dettate dal bisogno di migliorarsi e accettare la vita. Ha dormito in amaca nei parchi, sotto scivoli di plastica per ripararsi dalla pioggia, o nelle rotatorie stradali, considerandole luoghi più sicuri, mantenendosi grazie a lavori occasionali come la vendita di pane ai semafori.

Guarigione dall'iper-sensibilità e valore della luce

Gio Evan riflette sulla sua iper-sensibilità, ammettendo di aver sopravvalutato la distrazione e l'arte del "non pensarci" durante gli anni tra i sedici e i vent'anni. Smentisce il detto "occhio non vede, cuore non duole", spiegando che ignorare i problemi porta solo a ammalarsene. È tornato indietro nel tempo per guarire le ferite, riconoscendo che la tenerezza mancata in infanzia è stata la forza motrice delle sue relazioni successive.

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Non ha mai avuto l'ansia di partecipare a festival come Sanremo o di riempire i grandi teatri della borghesia. Il suo percorso, iniziato dieci anni fa con l'amico Bruce, è stato definito senza l'ossessione del traguardo o di obiettivi predefiniti. Questa libertà trasforma il cammino in una passeggiazione priva di corruzione da gioielli esposti, confermando la sua natura affamata di luce e vibrazione, ben al di là dell'aspetto fisico.