Intervista a un ex granata: stabilità, progetto e settore giovanile per il rilancio del Torino

Un ex calciatore del Torino analizza la difficile stagione conclusa e indica la strada da percorrere: meno cambi di allenatore, obiettivi a medio-lungo termine, valorizzazione del vivaio e scouting mirato per tornare fra le prime sette della Serie A nonostante le difficoltà economiche.

Un ex calciatore del Torino, che ha vestito la maglia granata dal 1990 al 1992, ha rilasciato un'intervista a TorinoGranata.it affrontando diversi temi legati al presente e al futuro del club.

L'ex giocatore ha ricordato il suo legame con la società, anche in occasione dell'evento benefico La Partita della Leggenda prevista il 6 giugno al Filadelfia, il cui scopo è raccogliere fondi per trasferire il Museo del Toro dalla sede attuale di Grugliasco allo storico stadio Filadelfia, come previsto in occasione della sua ricostruzione. Ha quindi commentato la stagione appena conclusa, caratterizzata da numerosi cambi in panchina e da un dodicesimo posto finale, suggerendo possibili strategie per un rilancio a lungo termine.

Secondo l'ex calciatore, la continua rotazione degli allenatori non garantisce stabilità e rende difficile per i giocatori adattarsi a nuove metodologie di lavoro. Ha auspicato una maggiore pianificazione, con obiettivi chiari da raggiungere in un arco di quattro o cinque anni, e ha sottolineato l'importanza di un settore giovanore forte e di uno scouting efficace, anche a basso costo, citando l'esempio del Como che, pur con risorse limitate, ha ottenuto buoni risultati grazie a un progetto chiaro e a un allenatore con idee precise.

Ha infine risposto a una domanda su possibili difensori centrali spagnoli poco costosi, ribadendo la necessità di una rete di osservatori competenti che sappia muoversi nel mercato adatto alle possibilità del Torino, senza cercare giocatori fuori portata. L'intervista si conclude con l'auspicio che, seppur con risorse limitate, si possano compiere scelte oculate basate su idee e su una direzione ben definita, evitando di vendere i giocatori più promettenti e puntando invece a costruire un nucleo stabile capace di competere per posizioni di vertice nella Serie A, coerentemente con la storia del club





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