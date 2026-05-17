Intervista agli obiettivi delle squadre nelle gare d'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C

Nell'articolo riportato, vengono descritti gli obiettivi delle squadre che parteciperanno alle gare d'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. La Salernitana e Ravenna, infatti, hanno concluso la seconda fase rispettivamente al terzo e quarto posto del loro girone e tenteranno di evitare l'

Nella serata di oggi vengono in scena le gare d'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C . La sfida di maggior fascino è senza dubbio quella fra Salernitana e Ravenna, che hanno chiuso al terzo posto rispettivamente nel Girone C e nel Girone B. L'Ascoli invece andrà a fare visita al Potenza, mentre in Catania si troverà a fare i conti con Lecco.

Infine, Union Brescia affronterà in trasferta la grande rivelazione di questa seconda fase della stagione: il Casarano. Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare d'andata e ritorno. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra ‘testa di serie’. Le 4 squadre vincitrici il Secondo Turno Play Off Nazionale parteciperanno alla Fase detta ‘Final Four’.

In applicazione a quanto disposto dal Regolo del presente, si riportano gli abbinamenti delle gare di ‘Semifinale’ e ‘Finale’, determinati per sorteggio in data odierna





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie C Giochi D'andata Quarti Di Finale Play Off Play Off Secondo Turno Fase Play Off Nazionale Gara Di Ritorno Gara D'andata Fase Della Final Four Gara Di Semifinale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viviano: 'La mia più grande vittoria è aver giocato per la Fiorentina. È stato un sogno'Emiliano Viviano ha voluto raccontare un pezzo di storia della sua vita nell'intervista che ha rilasciato a Radio TV Serie A.

Read more »

Intervista tra Elly Schlein e Bernie Sanders a TorinoLa segretaria dem Elly Schlein e il senatore americano Bernie Sanders si sono incontrati a Torino per discutere di temi come gli autoritarismi, gli stipendi bassi e l'accesso alla sanità pubblica, la scuola e l'università. Schlein ha anche parlato della cultura e della necessità di renderla libera e indipendente.

Read more »

Barbara D'Urso atgride la calma dopo intervista La StampaAd annunciarsi in silenzio la società delle EMRA dopo le dichiarazioni poco allarmanti alla Stampa della conduttrice. Nessun commento pubblico sulla causa contro Mediaset.,

Read more »

(Serie BKT) Serie B playoffs: Aquilani confermato, stwierdzi la formazione per le semifinaliSerie BKT playoffs: with a view to the upcoming semifinal matches, owner Aquilani has confirmed the selection of his team with many long-time players to face the opponents.

Read more »