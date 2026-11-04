Intervista All's Fair: Polemiche per le domande a Ravagnani su Rai2

Forte reazione dopo l'intervista a Rai2 di martedì 3 novembre. Critiche per l'approccio invasivo di Diaco verso il parroco Ravagnani, con condanne pubbliche.

Un'intervista andata in onda su Rai2 il martedì 3 novembre ha scatenato un ondata di polemiche immediate, generando reazioni di sdegno diffuse tra il pubblico e gli utenti dei social network. L'episodio riguarda il programma All's Fair , condotto da Sergio Diaco , e l'approccio adottato durante il colloquio con il parroco Luca Ravagnani . Nonostante molti telespettatori non fossero sintonizzati in diretta, il video è diventato rapidamente uno dei contenuti più virali online, condiviso insieme a commenti di forte imbarazzo e critica verso le modalità della registrazione.

Critiche a Diaco e richieste di scuse

La condanna dell'intervista non si è limitata agli utenti generici, ma ha coinvolto numerosi addetti ai lavori e personaggi pubblici che hanno espresso pubblicamente la propria opposizione. Le critiche si sono focalizzate sul presunto atteggiamento invasivo di Sergio Diaco e sulla natura delle domande rivolte a Ravagnani . L'ex sacerdote non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all'accaduto, lasciando però che fosse il coro delle critiche a definire i contorni della controversia. Molti hanno sottolineato come l'intervista abbia superato i limiti del giornalismo, trasformandosi in un interrogatorio aggressivo.

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Le reazioni di Lucarelli e Luxuria

Tra le voci più autorevoli che si sono schierate contro l'episodio spicca quella di Selvaggia Lucarelli , che ha definito l'intervista "violenza" e ha criticato il "rancore gratuito" e le domande "con la bava alla bocca". La giornalista ha inoltre attaccato Diaco per il suo ipocrisia, rimproverandogli di lamentare l'assenza di risposta da parte di Ravagnani alla "chiamata del Signore", mentre lui stesso sembra non rifiutare mai l'attenzione di figure politiche come Giorgia Meloni . Anche Vladimir Luxuria ha pubblicato un post fermamente contrario, ribadendo che non esiste alcun obbligo di parlare della propria sessualità o della propria sfera intima e che ciascuno deve decidere quando e come farlo.

Il mondo dello spettacolo reagisce

La reazione del mondo dello spettacolo è stata massiccia e immediata, con numerosi artisti che hanno espresso il proprio disagio. La cantante Madame ha commentato il video con un semplice "Mamma mia poverino", mostrando compassione per la situazione. Luca Favilla , ex ballerino di Ballando con le stelle , ha definito l'episodio "vergognoso" affermando che chiunque si sarebbe alzato e sarebbe andato via. Anche Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno rilanciato il video con commenti di forte imbarazzo, quest'ultimo definendosi profondamente sconfortato per il conduttore e per chi gli permette tali comportamenti.

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Il contesto dell'intervista e i temi discussi

L'intervista faceva parte del programma All's Fair , che nelle scorse edizioni aveva portato sul set attrici di grande carisma come Naomi Watts e Niecy Nash-Betts , lodate per aver raccontato le donne in modo giusto a Hollywood. Questa volta, però, l'attenzione si è spostata su temi più delicati legati alla vita privata di Ravagnani . Gli utenti che hanno recuperato il video online hanno commentato l'invadenza delle domande, percepite come un'accanimento nervoso e pieno di rabbia, in netto contrasto con la dignità e la riservatezza che caratterizzano normalmente la figura del parroco. La controversia continuerà a dividersi il pubblico nei prossimi giorni.

Impatto mediatico e prospettive future

La vicenda ha avuto un impatto mediatico significativo, dimostrando quanto il pubblico sia sensibile ai temi della privacy e del rispetto nell'interazione tra giornalisti e intervistati. Rai2 si trova ora di fronte a una sfida reputazionale, poiché l'episodio di martedì 3 novembre rischia di macchiare la credibilità del programma All's Fair . Non vi sono ancora indicazioni ufficiali su eventuali sanzioni o correzioni editoriali da parte della rete pubblica. Nel frattempo, il dibattito continua a crescere sui social media, con sempre più voci che chiedono un giornalismo più etico e meno invasivo, lasciando aperto il capitolo sulle prossime mosse di Diaco e della produzione.