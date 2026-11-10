Intervista Ilary Blasi Vanity Fair: Matrimonio, Figli e Filosofia di Vita

Ilary Blasi parla con Vanity Fair di matrimonio con Bastian Muller, rapporti familiari e filosofia di vita, condividendo la sua visione su amore e indipendenza.

Ilary Blasi ha confermato la sua felice situazione coniugale e ha condiviso riflessioni profonde sulla vita familiare durante una lunga intervista pubblicata da Vanity Fair. La conduttrice ha affrontato temi delicati come il rapporto con il denaro, i consigli dati ai figli e le dinamiche delle amicizie storiche, delineando una filosofia di vita basata sulla resilienza e sull'amore per se stessi.

Matrimonio con Bastian Muller e Scelte Personali

Blasi ha spiegato che il matrimonio con il compagno, ora marito Bastian Muller, è stato una volontà scelta con piacere e non un'esigenza sociale. Ha rivelato che lui non si era mai sposato in precedenza e teneva molto a questo gesto, un aspetto che lei ha trovato estremamente attraente. La conduttrice ha sottolineato come la società moderna percepisca spesso la manifestazione pubblica dei sentimenti maschili come una debolezza, ma ha apprezzato il coraggio di suo marito nel dimostrare il proprio amore.

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Per quanto riguarda gli aspetti finanziari del legame, Ilary ha chiarito la propria posizione sulla separazione dei beni, affermando con fermezza che la scelta corretta è quella della separazione totale. Considera questo approccio come la forma più giusta di organizzazione patrimoniale tra i coniugi, preservando l'autonomia individuale all'interno della coppia.

Relazione con il Denaro e Indipendenza

Riguardo alle risorse economiche, la conduttrice ha espresso un'opinione netta: il denaro è importante perché offre la possibilità di fare scelte, una libertà che definisce come un vero lusso. Tuttavia, non nasconde di disprezzarne il potere di corrompere i rapporti umani, avendo osservato intere famiglie rovinarsi a causa di conflitti finanziari. La sua convinzione è che il valore delle risorse dipenda esclusivamente da come vengono utilizzate e gestite.

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Educazione dei Figli e Visione Sociale

Blasi ha parlato anche del clima sociale attuale e delle proteste della Generazione Z, definendo la situazione storica come molto difficile e un disastro per alcuni versi. Nonostante questo, ha dichiarato di cercare costantemente di mantenere un pensiero positivo, rifiutando l'angoscia e la paura come reazioni alla realtà. Non ha escluso la possibilità che i suoi figli partecipino a manifestazioni, ma ha affermato di conoscerli troppo bene per prevedere reazioni impreviste.

L'insegnamento principale che cerca di trasmettere ai propri figli riguarda l'amore per se stessi e il rispetto personale. Crede che sia fondamentale capire chi merita di stare accanto a noi e accettare che le relazioni possano finire in modi diversi. La resilienza è al centro del suo messaggio: la vita toglie e dà, ma bisogna sapere aspettare con fiducia e rialzarsi dopo ogni caduta.

Amicizie, Ruolo Pubblico e Vita Privata

Riflettendo sulla propria immagine pubblica, Ilary ha notato di piacere più alle donne che agli uomini, essendo stata a lungo associata al ruolo di mamma e moglie. Ha ammesso che a quarantacinque anni l'idea di essere uno sex symbol è lontana, ma ritiene che le donne si riconoscano nella sua esperienza di vita. Di fiducia nei confronti della propria madre, a cui chiede consigli, ha scherzato sul fatto di non tenere più segreti.

Sulle relazioni con le collega e amiche, ha confermato un legame forte con Silvia Toffanin, nonostante le diverse vite e le città separate impediscano una condivisione quotidiana costante. Ha infine chiarito la situazione legata alla presenza al matrimonio della figlia Aurora Cerza con Goffredo Cerza, negando litigi con Michelle Hunziker e specificando che la sua assenza era dovuta alla celebrazione del settantesimo compleanno della propria madre.