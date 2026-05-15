Intervista tra Elly Schlein e Bernie Sanders a Torino

La segretaria dem Elly Schlein e il senatore americano Bernie Sanders si sono incontrati a Torino per discutere di temi come gli autoritarismi, gli stipendi bassi e l'accesso alla sanità pubblica, la scuola e l'università. Schlein ha anche parlato della cultura e della necessità di renderla libera e indipendente.

La battaglia contro gli autoritarismi e gli oligarchi, gli stipendi bassi e l'accesso alla sanità pubblica , la scuola e l' università . Ma anche un plauso ai sindaci italiani di centrosinistra che danno asili e trasporto pubblico gratuito ai propri cittadini.

Sono questi i temi di un lungo incontro, durato oltre un'ora e mezza, tra la segretaria dem Elly Schlein e il senatore americano Bernie Sanders, che ieri si trovava già a Torino in attesa del suo incontro di questa sera al Salone del Libro. Ma prima di raggiungere l'anima radicale del Partito democratico d'oltreoceano, la leader dem dà l'affondo sulla cultura, che dovrebbe essere 'libera e indipendente': 'Il governo la vive come un luogo da occupare, per spartire posti di potere e piazzare poltrone agli amici e fedelissimi.

Cambiano i ministri, ma non questa volontà, senza guardare alla realtà e senza portare a risultati





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