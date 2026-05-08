Intesa Sanpaolo Confirma Piano d’Impresa e distribute 9,4 miliardi a azionisti

Intesa Sanpaolo ha preliminariamente chiuso il primo trimestre con un utile netto di 2,8 miliardi, registrando un aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La banca ha saputo concentrare i suoi sforzi sui wealth management&protection e sui wealth management, tenendo fermo l’obiettivo di generare circa 10 miliardi di utili per l’esercizio in corso.

Intesa Sanpaolo ha intrapreso il nuovo piano d’impresa al 2029 nel migliore trimestre dell’anno, con un utile netto di 2,8 miliardi (+5,6%) e la conferma del target di circa 10 miliardi di utile per l’intero esercizio.

Il consigliere delegato Carlo Messina ha aperto la call con gli analisti sottolineando che Intesa Sanpaolo non ha l’abitudine di modificare le previsioni già nell’intero esercizio, sottolineando che è necessario amministrarla con cura. Il CEO, invece, ha definito i risultati come eccellenti, sottolineando che il gruppo è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi.

"Con una delle remunerazioni per i soci più elevate in Europa, quest’anno, restituirà circa 9,4 miliardi di euro agli azionisti", ha dichiarato il CEO. Di questi, 7,5 miliardi sono cash. Nei primi tre mesi dell’esercizio sono già maturati 2,1 miliardi di euro e il 35% è destinato a famiglie italiane e Fondazioni Azioniste.

", "Il CFO Luca Bocca ha lasciato la parola al consigliere delegato Carlo Messina, limitandosi a sottolineare alcune tematiche chiave, tra cui il Piano "solido e prive di rischi esecutivi, concepito per conseguire un ROE sostenibile del 20%, puntando sulla crescita delle commissioni e sullo sviluppo tecnologico. E ancora sul trimestre, che vede tra le altre cose erogazioni per 13 miliardi a famiglie e imprese in Italia e 22 miliardi complessivamente a livello di gruppo, nell’ambito del nostro impegno per la coesione sociale, abbiamo già destinato 1,1 miliardi a iniziative volte a contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze.

E siamo impegnati nella transizione sostenibile con 4,2 miliardi erogati al 31 marzo. La generazione di capitale rimane robusta e il interconnected ratio CET1 è al 13%. Resta il problema Antitrust in Italia e si scommette su Generali





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