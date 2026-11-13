Intesa Sanpaolo e Governo: Crisi Superbonus, Irap e il Ruolo di Carlo Messina

La tensione tra Carlo Messina e il Governo italiano esplode per le misure fiscali. Analisi dell'impatto su Intesa Sanpaolo, fondi internazionali e stabilità finanziaria.

Lo scontro tra il Governo italiano e il mondo bancario ha raggiunto livelli di tensione senza precedenti, centrando la figura di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. La disputa non riguarda solo le cifre, ma la fiducia degli investitori internazionali e la stabilità del sistema finanziario nazionale. La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Giancarlo Giorgetti hanno dovuto affrontare le critiche dirette del banchiere più importante d'Italia, che ha definito alcune misure del decreto fiscale come "sudamericane".

La Reazione di Carlo Messina e il Ruolo di Intesa Sanpaolo

Carlo Messina ha espresso la sua forte opposizione attraverso una requisitoria durata un'ora, un evento che ha costretto la premier a rilasciare una precisazione pubblica imbarazzante. La posizione di Intesa Sanpaolo è chiara: le banche non accettano più cambiamenti improvvisi delle regole di gioco. Messina rappresenta non solo gli interessi dell'istituto che guida, ma anche quelli dei grandi azionisti internazionali che detengono quote significative delle principali istituzioni creditizie italiane.

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La situazione è particolarmente delicata perché gli istituti di credito sono diventati punti nevralgici del dibattito politico-economico. Il banchiere ha sottolineato come la credibilità internazionale dell'Italia sia a rischio se il Governo continua a modificare unilateralmente gli accordi preesistenti. Questo scenario minaccia di alterare l'equilibrio di potere tra Palazzo Chigi e i decisori finanziari che controllano le sorti del debito pubblico.

Analisi delle Misure Contese: Superbonus e Irap

Le due misure fiscali al centro della polemica sono il trattamento dei crediti derivanti dal Superbonus e la riforma dell'Irtp. Per quanto riguarda il Superbonus, il Governo intende spalmare in dieci rate annuali i crediti fiscali che le banche hanno acquisito nell'ambito dell'operazione 110%. Questa decisione trasforma un titolo di credito posseduto dalle banche in un debito dello Stato, creando un potenziale rischio di default parziale.

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La seconda misura critica concerne l'Irtp, l'imposta regionale sulle attività produttive. Il Governo prevede di modificare la base imponibile di questa tassa solo per una parte del sistema bancario. Questa differenziazione ha sollevato seri dubbi di costituzionalità, poiché crea una disparità di trattamento tra gli operatori del settore. La comunità finanziaria considera queste mosse come un segnale negativo per la stabilità normativa del Paese.

La combinazione di queste due misure è stata definita "antimateria" per le banche, in quanto mina le basi contrattuali e la prevedibilità degli strumenti finanziari. L'impatto economico è significativo, ma l'effetto psicologico sugli investitori globali è ancora più devastante. La percezione di un ambiente normativo instabile può portare a una ritirata dei capitali esteri, con conseguenze negative sulla liquidità del sistema.

Posizioni delle Parti e Pressione dei Fondi Internazionali

Le fonti autorevoli del settore bancario confermano che i grandi fondi internazionali, che votano nelle assemblee e sostengono le operazioni strategiche, si stanno spazientendo con l'Italia. Questi investitori non accettano che un Governo cambi le regole ogni volta che è necessario fare cassa. La necessità di difendere gli azionisti è quindi prioritaria per Carlo Messina, che ha bisogno del loro sostegno per garantire la crescita di Intesa Sanpaolo.

Il ruolo del direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, è diventato centrale nelle trattative. Rottigni, stretto collaboratore di Messina per anni, sta guidando i negoziati con il Governo. Le informazioni disponibili indicano che le banche stesse, attraverso l'Abi, stanno suggerendo al Governo dove reperire le risorse alternative. Questa offerta di collaborazione nasce dalla comprensione della difficile situazione finanziaria del Governo, che non ha margini per una manovra elettorale favorevole.

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La rottura del filo con Forza Italia è un altro elemento significativo. In passato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva aiutato il settore bancario correggendo le spinte della Lega e Fratelli d'Italia. Stavolta, Tajani non ha avuto un ruolo attivo, lasciando il settore bancario esposto alle misure del Governo. Questo cambiamento è stato percepito come un abbandono da parte di un alleato storico, complicando ulteriormente la relazione tra banche e politica.

Impatto Reale e Prossimi Passi nel Sistema Finanziario

La situazione finanziaria delle banche è già sotto pressione. Unipol ha annunciato per i primi nove mesi dell'anno un utile di 1,4 miliardi, mentre Generali ha registrato un utile di 3,6 miliardi. Intesa Sanpaolo, che ha già pagato un miliardo di contributo straordinario l'anno scorso e ne deve versare un altro quest'anno, sta inoltre pagando 5,2 miliardi di tasse su 8 miliardi di utile. Nonostante questi guadagni record, il settore non si oppone al pagamento, ma alla metodologia impositiva.

Le banche sono tra i principali detentori di titoli di Stato italiani, subendo perdite significative a causa dell'andamento dei mercati. La riduzione dell'obbligo sull'acquisto di titoli di Stato è vista come una possibile via di uscita. Il Governo, attraverso Giancarlo Giorgetti, ha lanciato segnali di disponibilità a trattare, riconoscendo la necessità di correggere alcuni punti della manovra. L'obiettivo è cancellare l'operazione sul Superbonus e forse anche l'intervento sull'Irtp, trovando un accordo che preservi la credibilità internazionale dell'Italia.