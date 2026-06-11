Intesa Sanpaolo e la Compagnia di San Paolo appoggiano l’Opas su Mps

Marco Gilli, presidente della Compagnia di San Paolo, appoggia pienamente la scelta di Intesa Sanpaolo di lanciare l’Opas su Mps. La premessa è che noi siamo una fondazione filantropica e un azionista istituzionale orientato alla stabilità del sistema e al lungo periodo. Guardiamo quindi con attenzione all’Opas, pur nel pieno rispetto dell’autonomia industriale della banca. Detto questo, è evidente che un’operazione di questa portata incide sugli equilibri del sistema finanziario e del Paese. La sosteniamo perché genera valore per gli azionisti, ma soprattutto perché rafforza il posizionamento dell’Italia in Europa.

È un’operazione che crea valore per gli azionisti ma soprattutto per il Paese, rafforzando il posizionamento italiano nel sistema bancario europeo. Marco Gilli , presidente della Compagnia di San Paolo, appoggia pienamente la scelta di Intesa Sanpaolo di lanciare l’Opas su Mps.

Un passaggio che interessa da vicino la fondazione torinese, primo azionista della banca guidata da Carlo Messina con il 6,6% del capitale. Se l’operazione andasse in porto, la quota si diluirebbe al 5,1%, ma la Compagnia resterebbe comunque il primo azionista. La premessa è che noi siamo una fondazione filantropica e un azionista istituzionale orientato alla stabilità del sistema e al lungo periodo. Guardiamo quindi con attenzione all’Opas, pur nel pieno rispetto dell’autonomia industriale della banca.

Detto questo, è evidente che un’operazione di questa portata incide sugli equilibri del sistema finanziario e del Paese. La sosteniamo perché genera valore per gli azionisti, ma soprattutto perché rafforza il posizionamento dell’Italia in Europa. Vedo due benefici fondamentali: una maggiore tutela del risparmio degli italiani e la creazione di valore industriale duraturo, con effetti positivi sull’economia reale. Messina, per mesi, ha ripetuto che avrebbe tenuto Intesa Sanpaolo fuori dal risiko.

Che cosa è cambiato? Sono cambiate le condizioni di contesto. Il quadro macroeconomico e quello regolatorio stanno evolvendo rapidamente. C’è una crescente esigenza di competitività che riguarda l’Italia ma anche l’Europa.

A questo si aggiungono la necessità di consolidamento, la trasformazione tecnologica, il digitale, la cybersicurezza e l’aumento degli investimenti richiesti per restare competitivi. Oggi la dimensione conta molto più di prima. In questo scenario è naturale valutare operazioni che rafforzino non soltanto la banca, ma il sistema Paese. Le fondazioni rappresentano un azionariato stabile, paziente, che non interviene nelle scelte operative ma condivide con la banca alcuni valori di fondo.

Questo elemento costituisce un fattore di stabilità importante. Inoltre le fondazioni mantengono un forte legame con i territori e lavorano sempre più spesso in partnership con la banca su innovazione, formazione, inclusione sociale, arte e cultura. Anche in una fase di consolidamento, il nostro ruolo resta quello di contribuire a uno sviluppo di lungo periodo e a un cambiamento sistemico. La quota delle fondazioni sarebbe diluita.

Per voi e per le altre fondazioni azioniste ci sarebbe la possibilità di acquistare nuove azioni della banca senza violare il tetto imposto protocollo Acri-Mef? Oggi il protocollo Acri-Mef stabilisce regole precise e noi le rispettiamo integralmente.

Tuttavia, se il quadro dovesse evolvere, credo che una riflessione potrebbe essere utile, soprattutto per le fondazioni ben patrimonializzate. Nel nostro caso meno della metà del patrimonio è investita in Intesa Sanpaolo e disponiamo di un portafoglio molto diversificato.

Consentire una maggiore presenza delle fondazioni nell’azionariato avrebbe due effetti positivi: rafforzerebbe la quota di capitale nazionale a salvaguardia del risparmio degli italiani e con il crescere dei dividendi aumenterebbe la percentuale di utili della banca reinvestiti direttamente nei territori attraverso l’attività filantropica delle fondazioni. Sarebbe un beneficio per i cittadini e per il Paese. In Europa manca ancora un vero mercato dei capitali.

Negli Stati Uniti realtà come OpenAI o Anthropic hanno potuto crescere grazie a un ecosistema finanziario che offre grandi quantità di capitale di rischio. Questa carenza penalizza l’Europa non solo nella crescita delle imprese, ma anche nella nascita delle idee imprenditoriali. Le università europee sono eccellenti, ma nei sistemi più competitivi una parte importante dell’innovazione nasce anche dai grandi gruppi tecnologici e dai loro spin-off. Se quei campioni non esistono, l’intero ecosistema ne risente.

La strada è certamente in salita. Per questo considero positivo ogni passo verso la creazione di realtà europee più grandi e competitive. Parallelamente, le fondazioni e alcune banche europee (tra Compagnia di San Paolo, Cariplo e Intesa Sanpaolo) stanno facendo la propria parte. Penso allo Scale-Up Fund, recentemente presentato a Bruxelles, che punta a sostenere la crescita delle imprese innovative europee, che richiedono ticket di finanziamento dell’ordine delle centinaia di milioni.

È un esempio concreto di come si possa contribuire alla costruzione di un mercato dei capitali più forte e più integrato





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intesa Sanpaolo Compagnia Di San Paolo Opas Su Mps Marco Gilli Carlo Messina Fondazione Torinese Azionista Istituzionale Stabilità Del Sistema Longo Periodo Autonomia Industriale Banca Italia Europa Opas Mps Fondazione Filantropica Azionista Orientato Alla Stabilità Opas Su Mps Carlo Messina Fondazione Torinese Azionista Istituzionale Stabilità Del Sistema Longo Periodo Autonomia Industriale Banca Italia Europa Opas Mps Marco Gilli Carlo Messina Fondazione Torinese Azionista Istituzionale Stabilità Del Sistema Longo Periodo Autonomia Industriale Banca Italia Europa Opas Mps Fondazione Filantropica Azionista Orientato Alla Stabilità Opas Su Mps Carlo Messina Fondazione Torinese Azionista Istituzionale Stabilità Del Sistema Longo Periodo Autonomia Industriale Banca Italia Europa Opas Mps Marco Gilli Carlo Messina Fondazione Torinese Azionista Istituzionale Stabilità Del Sistema Longo Periodo Autonomia Industriale Banca Italia Europa Opas Mps Fondazione Filantropica Azionista Orientato Alla Stabilità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unipol e Bper: accordo per rilevare 635 filiali di Monte dei Paschi da Intesa SanpaoloCon l'acquisizione delle filiali di Monte dei Paschi, Unipol sale tra i primi operatori bancari italiani, consolidando il suo ruolo e creando un nuovo polo con Bper. L'obiettivo è ampliare la rete distributiva per le polizze assicurative, prevedendo sinergie di costo per 800 milioni e un contributo all'utile netto di almeno 400 milioni. Il presidente Unipol, Carlo Cimbri, rassicura i dipendenti del Monte sulla continuità e le nuove opportunità, dopo il modello già applicato con Bper e Popolare di Sondrio.

Read more »

Intesa Sanpaolo e Unipol: operazione per creare la seconda banca italianaL'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, spiega che l'operazione con Unipol, pianificata da mesi con Carlo Cimbri, supera i limiti antitrust e mira a stabilizzare il sistema finanziario italiano, creando una nuova seconda banca con azionariato italiano. L'Opas su Bper e il progetto con Unipol permetterebbero ad Intesa di diventare la prima banca italiana per capitalizzazione, consolidando il primato sul numero di sportelli e avvicinandosi alle principali banche europee. Messina definisce l'operazione di mercato, non di potere, e ribadisce gli obiettivi del piano industriale, incluso il rafforzamento in private banking, credito al consumo e corporate & investment banking.

Read more »

L'operazione di Intesa Sanpaolo per prendersi MPS, spiegataCoinvolge diversi altri soggetti, da Unipol a Generali, mentre ne lascia fuori uno di una certa rilevanza, e per delle ragioni

Read more »

Intesa Sanpaolo lancia OPS su Monte dei Paschi, FTSE MIB ai massimi dal 2000L'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena, insieme agli accordi con Unipol, ha spinto il FTSE MIB oltre i 51 mila punti, ai livelli più alti dal marzo 2000. Il Financial Times ha definito l'operazione una mossa strategica.

Read more »