Intesa Sanpaolo e Unipol lanciano un'offerta da 30,6 miliardi per Mps, esclusa la proposta di Banco Bpm

Offerta congiunta di Intesa Sanpaolo e Unipol per acquisire Monte dei Paschi: 10,091 euro ad azione, con acquisizione di Mediobanca e metà delle filiali. La proposta attiva la passivity rule e marginalizza la fusione proposta da Banco Bpm. Rivoluzionati gli assetti del credito italiano, con Intesa che diventa prima banca nazionale e si rafforza in Europa. Unipol creerà un secondo polo con Bper-Mps. Premium del 12,5% e reazioni positive in borsa. Questioni di golden power e ruolo di Generali.

Intesa Sanpaolo e Unipol hanno confezionato un'offerta congiunta da 30,6 miliardi di euro per acquisire Monte dei Paschi di Siena ( Mps ). L'istituto guidato da Carlo Messina ha proposto 10,091 euro per azione, composti da un euro in contanti e 1,6 euro in azioni Intesa.

L'accordo prevede che Intesa Sanpaolo acquisisca Mediobanca, che possiede una quota in Generali, e circa la metà delle filiali di Mps, mentre Unipol ne riceverà 635. Questa offerta attiva la passivity rule su Mps, di fatto escludendo la proposta di fusione alla pari avanzata da Banco Bpm, che il CEO di Intesa ha definito una "lettera d'amore" rispetto a una vera offerta. Carlo Messina ha commentato: "Banco Bpm ha cercato di anticipare la nostra operazione.

Giuseppe Castagna è un caro amico ma non condivido questo approccio". Il CEO di Unipol, Carlo Cimbri, ha definito i tentativi di Banco Bpm come "tentativi di un innamorato disperato" con poche possibilità di successo. Banco Bpm non ha replicato ufficialmente, ma ha inviato a Mps una proposta per una fusione alla pari che creerebbe un polo bancario con capitalizzazione superiore ai 50 miliardi.

Il cda di Mps ha dichiarato di procedere alla valutazione della proposta non sollecitata di Banco Bpm e dell'offerta non concordata di Intesa. Se l'OPAS di Intesa dovesse avere successo, il panorama del credito italiano verrebbe rivoluzionato: si consoliderebbe il primato di Intesa, che assumerebbe il controllo degli equilibri in Generali, e si creerebbe un secondo gruppo bancario sotto la regia di Unipol, con Bper e Mps.

La forte impronta italiana degli offerenti, con azionariati ancorati al territorio, è stata descritta da Cimbri come "un elemento di garanzia per il risparmio" nazionale. Intesa e Unipol sono convinte che la partita si giocherà sul mercato, dove Intesa ha offerto un premio del 12,5%, senza interferenze politiche. In borsa il titolo Mps ha chiuso a 10,10 euro, in rialzo del 12,96%, superando di poco il prezzo offerto.

Cimbri ha ammesso: "Penso che qualche interlocuzione con il governo Intesa l'abbia avuta". Messina ha sottolineato che una fusione Mps-Bpm solleverebbe questioni di golden power a causa della presenza di Credit Agricole nell'azionariato di Bpm. L'operazione contribuirà alla stabilizzazione degli assetti di Generali, posti sotto l'ala protettrice della prima banca italiana. Messina ha precisato che Intesa non intende acquisire Generali né interferire nella sua gestione, mantenendola come "investimento azionario".

Per evitare contrattempi come nel 2015, Intesa ha acquistato temporaneamente una quota del 3% di Mps coperta da derivati. Con l'acquisizione, Intesa gestirà circa 1.700 miliardi di euro di attività finanziarie, oltre 27 milioni di clienti e una rete di 21.000 consulenti. Il CEO ha dichiarato: "Questa operazione è una opportunità unica per rafforzare la nostra posizione in Europa e in Italia, generando valore per i nostri azionisti e creando una banca wealth management con duemila miliardi di attività finanziarie".

Prevede di distribuire 61 miliardi entro il 2029 grazie a sinergie per 2,9 miliardi. Per gli sportelli ceduti, Intesa incasserà da Unipol 3,5 miliardi di euro. Unipol effettuerà un aumento di capitale da 2,5 miliardi, sottoscritto per metà dalle cooperative azioniste. Cimbri ha detto: "Compriamo una vera e propria banca in grado di funzionare da sola con un utile atteso tra i 400 e i 460 milioni".

In un secondo tempo Unipol proporrà a Bper la fusione con Mps, da cui si attendono 800 milioni di sinergie, senza soluzioni traumatiche per i dipendenti. Unipol intende salire oltre il 40% del capitale della nuova Mps, che verrà rinominata 'Banca Monte dei Paschi', grazie a derivati e al conferimento degli sportelli a Bper, senza promuovere un'OPA. Il cerchio si chiude con Intesa, blindando una parte importante del credito italiano.

Con Mps, Intesa Sanpaolo diventerebbe la prima banca italiana per capitalizzazione, superando Unicredit, e salirebbe al quinto posto in Europa, con circa 126 miliardi di capitalizzazione, avvicinandosi a Banco Santander (156 miliardi). Attualmente Intesa è quinta in Europa con 97 miliardi; Unicredit, a 103 miliardi, scenderebbe al secondo posto in Italia e quarto in Europa





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