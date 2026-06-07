Intesa Sanpaolo entra nel risiko bancario: spartizione Mps-Mediobanca con Bper

Intesa Sanpaolo rompe gli indugi e si inserisce nella partita per Mps e Mediobanca, proponendo una spartizione con Bper. Il progetto mette in discussione le fusioni in corso e ridefinisce gli equilibri della finanza italiana, con implicazioni anche su Generali.

L'ingresso di Intesa Sanpaolo nella partita per il controllo di Mps - Mediobanca cambia radicalmente lo scenario del risiko bancario italiano. Il gruppo guidato da Carlo Messina, con quasi mille miliardi di attivi e oltre 600 miliardi di raccolta diretta, ha una forza economica senza pari nella finanza italiana.

Dopo due anni in cui Messina rispondeva con la formula "siamo solo spettatori" alle domande dei giornalisti, l'operazione che ha preso forma nella giornata di ieri prevede una spartizione del gruppo Mps-Mediobanca tra Intesa e l'emiliana Bper, controllata da Unipol. A Bper dovrebbero andare le attività bancarie di Mps, mentre a Intesa, che per i vincoli antitrust non può crescere né negli sportelli né nelle assicurazioni, andrebbe Mediobanca.

Questo manderebbe a monte non solo la fusione tra Mps e Mediobanca perseguita dall'ad di Siena Luigi Lovaglio, ma anche l'aggregazione tra Montepaschi e Banco Bpm, che pure aveva la benedizione del governo





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