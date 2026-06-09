Intesa Sanpaolo lancia l'offerta per Mps: premio del 12,5%, Unipol e Bper nel piano

Intesa Sanpaolo ha presentato i dettagli dell'offerta per il Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% e il coinvolgimento di Unipol, che acquisirà 635 filiali e le fonderà con Bper. L'operazione punta a superare le obiezioni dell'Antitrust e a rafforzare la leadership europea di Intesa nel Wealth Management.

A valle del consiglio di amministrazione che si è tenuto domenica in serata, Intesa Sanpaolo ha messo nero su bianco i dettagli della sua discesa in campo per l'acquisizione del Monte dei Paschi di Siena.

L'operazione, architettata dal Ceo Carlo Messina, coinvolge anche Unipol di Carlo Cimbri, destinataria di 635 filiali del Monte, del marchio e delle attività centrali, da fondere poi in Bper su cui punta al controllo di fatto. Intesa, che conta così di superare le obiezioni dell'Antitrust alla sua ennesima espansione nella Penisola, terrebbe per sé 625 filiali e una componente limitata di strutture centrali di Mps, complessivamente rappresentanti circa l'80% dell'utile netto 2025 dell'entità combinata tra Siena e Piazzetta Cuccia.

L'offerta prevede 16 azioni di nuova emissione di Intesa ogni dieci azioni Mps portate in adesione, con un corrispettivo indicato di circa 10,091 euro per azione Mps, calcolato sulla base del premio del 12,5% rispetto alla chiusura del 5 giugno. L'obiettivo, a cui Intesa può rinunciare in corsa, è raggiungere almeno il 66,67% del capitale del Monte. L'Ad Carlo Messina, parlando agli analisti, ha dichiarato: 'Abbiamo lavorato duramente con Unipol per rendere possibile questa transazione.

Dopo qualche anno di crescita per linee interne, successivo all'acquisizione delle due banche venete e di Ubi, abbiamo colto un'opportunità unica per rafforzarci in Italia e in Europa, diventando un gestore di masse del risparmio da 2.000 miliardi di euro', un obiettivo che il polo nascente conta di traguardare nel 2029. Il banchiere ha aggiunto: 'Siamo la banca più resiliente in Europa, e una delle più redditizie e più generose nella distribuzione agli azionisti.

Abbiamo deciso di muoverci perché pensiamo che così costruiremo la strada verso un futuro ancora più forte, rafforzandoci in tutti i nostri principali business in Italia'. Secondo Messina, data l'esperienza di acquisizioni del passato e la piattaforma tecnologica 'stato dell'arte' del suo gruppo, 'per noi sarà come bere una tazza di tè, con zero rischi di esecuzione perché faremo quello che sappiamo fare meglio'.

Messina ha precisato anche il ruolo dell'operazione nel rapporto con quella del Banco Bpm: 'La nostra offerta non è una risposta a Bpm: noi stiamo lavorando a questo da molto tempo', ha detto definendo quella di Piazza Meda per Mps 'a differenza della nostra offerta'. E ancora: 'Ho un grande rapporto con Giuseppe Castagna ma non siamo noi ad aver risposto'.

Su Mps, ha notato in particolare che 'ha alcuni punti di debolezza, guardando il processo di governance, che devono essere considerati come punti di domanda in termini di creazione di valore per il futuro'. L'obiettivo dichiarato è 'l'ulteriore rafforzamento della leadership europea di Intesa Sanpaolo nel Wealth Management, Protection & Advisory e della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder, anche in considerazione della comprovata capacità di Intesa Sanpaolo di realizzare integrazioni di successo con attenzione alle persone'.

In Borsa, in una seduta non favorevole per il settore, Intesa Sanpaolo continua a perdere oltre il 3,5%, la peggiore tra le blue chip. Unipol, che a sua volta ha riunito il cda domenica ed è seguita da Rothschild e Chiomenti, ha predisposto un aumento di capitale da 2,5 miliardi per l'operazione e proposto a Bper la fusione degli sportelli del Montepaschi senza però promuovere un'offerta pubblica di acquisto o scambio sull'istituto modenese di cui è socio di riferimento con quasi il 20% del capitale.

Il gruppo bolognese, si legge in una nota, ha sottoscritto due contratti derivati con scadenza massima a 25 mesi e 35 mesi e con sottostante il 4,99% del capitale di Bper, con facoltà di regolamento mediante consegna delle azioni. La stipulazione di tali derivati è funzionale anche ad avere 'un'ulteriore opzione per conseguire il controllo di fatto di Bper'.

Intesa precisa che il perimetro non ceduto di Mps ha un modello di business ben diversificato e resiliente, a supporto dell'economia reale dell'Italia e caratterizzato da una significativa componente di Wealth Management, Credito al Consumo e Corporate & Investment Banking, pienamente coerente con il modello di business e le strategie del Gruppo Intesa Sanpaolo, specificatamente con gli obiettivi e le linee di azione del Piano di Impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo. L'operazione, complessivamente, rappresenta un passo strategico per il sistema bancario italiano, con ripercussioni significative sul mercato e sulla competitività europea





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