Intesa Sanpaolo lancia offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'offerta ha a oggetto un massimo di 3.036.151.673 azioni dell'emittente e ha come obiettivo la piena valorizzazione delle potenzialità dei due gruppi.

Intesa Sanpaolo lancia un' offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa Sanpaolo .

L'offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena avrà a oggetto un massimo di 3.036.151.673 azioni dell'emittente. L'avvio dell'offerta è subordinato al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'offerta rappresenta un'operazione di mercato rivolta direttamente a tutti gli azionisti dell'emittente, tale da garantire loro la possibilità di essere gli artefici, con l'adesione all'offerta stessa, di un'aggregazione tra l'offerente e l'emittente che permetta la piena valorizzazione delle potenzialità dei due gruppi.

Ha preso il via il cda di Mps, già convocata con diversi punti all'ordine del giorno, la riunione servirà anche a fare un'esame preliminare della proposta di aggregazione arrivata da Banco Bpm e dell'opas di Intesa con Unipol. Questa operazione è una opportunità unica per rafforzare la nostra posizione in Europa e in Italia, generando valore per i nostri azionisti e creando una banca wealth management con duemila miliardi con ulteriori opportunità di crescita.

Abbiamo deciso di lanciare questa offerta perchè siamo sicuri che ci pone in una posizione futura ancora migliore. Abbiamo dimostrato di riuscire ad aggregare altre banche, e lo abbiamo dimostrato con le Venete e con Ubi. Questa operazione con Mps ci consente di crescere ancora. Questa integrazione ha zero rischi.

Vola in avvio di seduta Mps, al centro di una sfida per la conquista della banca da parte di Banco Bpm e di Intesa Sanpaolo, in cordata con Bper. Il titolo dell'istituto senese segna un rialzo del 10% a 9,85 euro, trascinando con sé Mediobanca (+9,5% a 23,71 euro). Avanza anche Generali (+2,5% a 39,82 euro), oggetto delle mire di Intesa Sanpaolo, e Bper (+2,5%) che si candida a secondo polo con gli sportelli del Monte.

Scivola invece Intesa (-3%), che sta lanciando un'opas a premio, assieme a Unipol (-1,6% a 20,53 euro), che dovrà sostenere un aumento da 2,5 miliardi per l'acquisto degli sportelli Mps. Debole anche Banco Bpm (-1,1%), il cui piano fusione con Mps è insidiato dall'opas di Intesa.

L'opas valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa Sanpaolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del Monte in Borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta, in caso di integrale adesione, sarà di circa 30,6 miliardi di euro.

Per approfondire Agenzia ANSA Battaglia per Mps, Bpm propone le nozze e anticipa Intesa - Notizie - Ansa.it Il Banco punta all'aggregazione, voci su un'offerta del gruppo guidato da Messina. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di Mps una volta completata l'opas lanciata da Ca' de Sass sul Monte dei Paschi.

La compagnia presieduta da Carlo Cimbri proporrà a Bper, di cui è azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Bper e la banca ceduta da Intesa, con il gruppo post-fusione che prenderà il nome Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione è previsto un aumento di capitale di Unipol assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro.

Una operazione come quella tra Intesa Sanpaolo e Mps rappresenta una opportunità strategica chiave nel panorama bancario italiano ed europeo grazie al raggiungimento di elevate sinergie che coniugano scala, complementarità e basso rischio di esecuzione. Una operazione che avrà anche l'obiettivo di consolidare le principali aree di business dei due gruppi, in particolare: il wealth management, protection & advisory, il corporate & investment banking, retail & commercial banking e il consumer finance.

Il cda di Intesa Sanpaolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su Mps, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di copertura avente quale sottostante la stessa partecipazione





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