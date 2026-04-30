Intesa Sanpaolo: Premi e Azioni per i Dipendenti, un Accordo da 70.000 Beneficiari

Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con i sindacati che prevede premi di risultato variabili da 1.400 a 3.200 euro e un piano di partecipazione azionaria di almeno 2.200 euro per tutti i 70.000 dipendenti del gruppo. L'iniziativa mira a incentivare la performance e a rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nei risultati aziendali.

Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo significativo con le principali organizzazioni sindacali – Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – che prevede importanti benefici economici per circa 70.000 dipendenti del gruppo.

L'accordo introduce un premio di risultato variabile per il 2026 con importi base che vanno da 1.400 a 3.200 euro, a seconda della posizione professionale, e un nuovo piano di partecipazione azionaria che garantisce a ogni dipendente un valore di almeno 2.200 euro in azioni della banca. Questo intervento dimostra l'impegno di Intesa Sanpaolo nel riconoscere il contributo dei propri dipendenti al successo dell'istituto e nel promuovere una maggiore condivisione dei risultati aziendali.

L'aumento del premio base del 9% rispetto al 2025 e la possibilità di incrementarlo fino al 30% al raggiungimento degli obiettivi di bilancio testimoniano la volontà di premiare l'impegno e la performance dei lavoratori. Particolare attenzione è stata rivolta ai dipendenti con redditi più bassi e ai neoassunti, per i quali sono previste integrazioni specifiche, e a coloro che scelgono l'opzione welfare, a cui è riservato un importo più elevato.

Il nuovo piano di incentivazione a lungo termine, denominato «Lecoip 2026-2029», rappresenta un elemento chiave dell'accordo. Questo piano consente ai dipendenti di partecipare direttamente ai risultati del gruppo attraverso l'assegnazione di azioni Ca’ de Sass. L'importo garantito per ogni dipendente è di 2.200 euro, che può aumentare significativamente fino a 6.000 euro per le figure professionali più alte, in base all'apprezzamento del titolo azionario nel corso dei prossimi quattro anni (2026-2029).

Il Lecoip si integra pienamente nel nuovo Piano d'impresa di Intesa Sanpaolo, delineato dall'amministratore delegato Carlo Messina, e mira a rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi economici, patrimoniali e di sostenibilità della banca. L'iniziativa sottolinea l'importanza attribuita alla partecipazione dei lavoratori al successo a lungo termine dell'istituto e alla creazione di un futuro condiviso.

L'accordo è stato accolto con soddisfazione dalle organizzazioni sindacali, che lo considerano un passo importante verso una più equa redistribuzione della ricchezza e un maggiore riconoscimento del valore del lavoro. Le reazioni dei rappresentanti sindacali evidenziano la positività dell'accordo e la sua importanza strategica.

Paolo Citterio, coordinatore Fabi Gruppo Intesa Sanpaolo, ha espresso soddisfazione per i due accordi che consentono a ogni dipendente di beneficiare di premi in denaro e azioni legati all'andamento dell'azienda, sottolineando l'introduzione della possibilità di un importo più alto per chi sceglie l'opzione Welfare e l'attenzione dedicata agli indicatori alla base dei budget delle filiali. Simona Ortolani, segretaria responsabile Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come la partecipazione azionaria dei dipendenti e la contrattazione di una quota significativa del salario variabile rappresentino elementi qualificanti dell'azione sindacale e strumenti concreti di redistribuzione del valore.

Claudio Stroppa, coordinatore nazionale con delega al Gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come l'accordo vada nella giusta direzione, in ottica di redistribuzione della produttività a favore dei lavoratori. Infine, Fedele Trotta, Segretario responsabile First Cisl di Intesa Sanpaolo, ha commentato che l'accordo rappresenta un passo avanti sulla strada della partecipazione finanziaria, un obiettivo da tempo perseguito dalla Cisl.

In sintesi, l'accordo tra Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali rappresenta un importante risultato per i dipendenti del gruppo, che potranno beneficiare di significativi vantaggi economici e di una maggiore partecipazione ai risultati aziendali





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