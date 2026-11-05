Intesa Sanpaolo reintegra il lavoro in presenza e i sindacati reagiscono

Intesa Sanpaolo annulla lo smart working con effetto immediato. I sindacati annuncano mobilitazione per la direttiva unilaterale che torna al lavoro ibrido.

Intesa Sanpaolo ha ufficialmente deciso di revocare il diritto allo smart working, stabilendo che la settimana lavorativa debba essere svolta interamente in ufficio dal lunedì al venerdì. La direttiva interna, firmata dalla direzione generale, ridefinisce il luogo di lavoro standard e pone fine all'attuale regime di flessibilità che aveva caratterizzato gli ultimi anni aziendali.

Intesa Sanpaolo annulla lo smart working

La nuova procedura stabilisce che l'ufficio rappresenta il luogo di lavoro standard per tutti i dipendenti del gruppo bancario milanese. Il lavoro da remoto non costituisce più un diritto automatico per il personale, eliminando i giorni fissi di smart working che erano previsti in modo predefinito. Qualsiasi eccezione deve essere concordata esclusivamente attraverso i processi predefiniti, all'interno di una pianificazione sostenibile valutata caso per caso dai team di lavoro.

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La misura entra in vigore con effetto immediato. Per i leader e le prime linee manageriali, il lavoro da remoto viene azzerato definitivamente. Resta concedibile unicamente per casi eccezionali e previo accordo formale. Questa imposizione riguarda in modo specifico i GEC-1, ovvero i manager che riportano direttamente al Group Executive Committee, ai quali viene richiesto di dare l'esempio nel rispetto rigoroso di queste nuove norme.

I sindacati contestano la decisione unilaterale

Le organizzazioni sindacali di gruppo hanno espresso una contrarietà assoluta verso questa scelta. Le sigle Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno convocato un incontro urgente per richiedere chiarimenti ufficiali. I rappresentanti dei lavoratori hanno definito l'iniziativa unilaterale sia nel merito che nel metodo, sottolineando come la decisione non tenga conto delle esigenze attuali.

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I sindacati contestano fermamente la riduzione drastica della flessibilità. In un momento in cui i lavoratori richiedono maggiore adattabilità, si aspettavano un allargamento della platea alla rete commerciale, come fatto da altri gruppi bancari. Le parti sociali sottolineano che la forza lavoro ha contribuito direttamente ai risultati finanziari del gruppo, lavorando regolarmente anche nei giorni di lunedì e venerdì per garantire il successo dell'istituto.

Il contesto economico aziendale rende ancora più critica la situazione. Intesa Sanpaolo risulta ridotta da ventidue trimestri consecutivi di record. Nonostante questi risultati eccellenti, la direzione ha scelto di stringere le maglie della flessibilità. I sindacati richiedono una formale revisione della posizione aziendale, ritenendo che il metodo applicato per comunicare e attuare il cambiamento sia inaccettabile per la base lavorativa.

Le contromisure e le mobilitazioni sindacali

Di fronte alla mancanza di un passo indietro da parte dell'azienda, i sindacati hanno annunciato l'avvio di misure di mobilitazione concrete. Le contromisure sul tavolo includono diverse azioni di protesta mirate a segnalare il dissenso verso la nuova politica aziendale. Queste azioni colpiranno diversi aspetti operativi del quotidiano lavorativo nelle filiali e negli uffici centrali.

Tra le azioni programmate figurano l'opposizione al progetto di estensione degli orari d'apertura delle agenzie. I sindacati prevedono anche la limitazione dello smart learning, una forma di formazione professionale a distanza, per ridurre la capacità di aggiornamento digitale dei dipendenti. Inoltre, verranno lanciate azioni di protesta sui carichi di lavoro, evidenziando le pressioni commerciali eccessive e le carenze di organico esistenti.

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L'impatto sui dipendenti e sulla cultura aziendale

La direttiva impone che l'organizzazione del lavoro sostenga la qualità del servizio, i risultati aziendali e il supporto alla crescita delle persone. I leader sono tenuti a spiegare le ragioni fondamentali di queste norme ai propri team, applicandole con coerenza. La presenza fisica in ufficio viene presentata come essenziale per il rapporto con clienti e colleghi.

Verrà mantenuta una flessibilità residua solo per emergenze, visite mediche e altre esigenze legittime. I dipendenti sono invitati a segnalare tali casi al proprio responsabile il prima possibile. Tuttavia, la priorità rimane la presenza fisica quotidiana. Questa svolta segna un cambio di rotta netto sulla gestione del lavoro da casa, ridefinendo i confini tra vita professionale e privata per migliaia di dipendenti.

La situazione attuale vede Intesa Sanpaolo come uno dei principali attori del settore bancario italiano che torna al modello tradizionale. Mentre i sindacati preparano le azioni di resistenza, l'azienda mantiene la sua posizione. La tensione tra la direzione, che punta sull'efficienza operativa, e i lavoratori, che chiedono diritti di flessibilità, è destinata a caratterizzare i prossimi mesi. Il futuro della collaborazione interna dipenderà dall'evolversi di questo conflitto sociale e dalle eventuali trattative future.