Intesa Sanpaolo, Unipol e Bper: la politica ha aiutato le banche a diventare più grandi e competitive

L'operazione di Intesa Sanpaolo e Unipol su Mps e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato, nella finanza, deriva anche dagli assist della politica. La politica, negli ultimi dieci anni, mentre demonizzava le banche, mentre provava anche a dare loro un indirizzo, ha dato un contributo significativo per aiutarle a diventare più grandi, più capitalizzate, più contendibili, più europee e dunque meno influenzabili dalla politica stessa in carreggiata.

L'operazione di Intesa Sanpaolo e Unipol su Mps e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato , nella finanza, deriva anche dagli assist della politica Nel dibattito pubblico italiano, le banche tendono a finire al centro dell'attenzione politica più per quello che non vogliono fare che per quello che fanno.

Si parla di banche, di solito, per i dividendi ‘eccessivi’ che non restituirebbero al paese, per gli ‘extraprofitti’ che si rifiuterebbero di condividere, per le partecipazioni ‘straniere’ che influirebbero sul credito alle imprese. E la classe dirigente politica, dal canto suo, ha compiuto negli anni molti passi per descrivere il sistema bancario come un nemico da arginare con forza, per proteggere i propri elettori.

La demonizzazione degli istituti di credito ha contribuito a creare attorno al mondo bancario un racconto distorto che ha reso difficile prendere atto di un fenomeno di segno opposto che riguarda il mondo della finanza italiana lanciata ieri da Intesa Sanpaolo, insieme con Bper e Unipol, testimonia in modo significativo. Il sistema bancario italiano, a differenza di ciò che suggerisce la narrazione pubblica, non è il simbolo dei vizi del nostro paese, ma è al contrario il simbolo di una serie di virtù che negli anni abbiamo disimparato a raccontare.

Un paese che ha banche solide è un paese che ha più carburante per competere. Un paese che ha banche ambiziose è un paese che ha più forza per far crescere le imprese. Un paese che ha banche in salute è un paese che può beneficiare di una credibilità che altri paesi con banche meno in salute possono non avere.

Accanto al racconto distorto delle banche descritte come nemico pubblico numero uno della politica, negli ultimi anni in Italia è andato in onda un altro cortocircuito interessante. Le banche hanno fatto notizia, nei numerosi episodi della serie tv più pazza del paese, House of risco bancario, per gli intrecci delle molte operazioni lanciate negli ultimi anni con il mondo della politica.

Ma nel racconto quotidiano è stato rimosso un aspetto dirompente che dovrebbe coincidere con un elemento di orgoglio quando si parla di banche. E il punto, come dimostra tutto ciò che ruota attorno all’operazione su Mps, è questo: salvo rare eccezioni, la politica, negli ultimi dieci anni, mentre demonizzava le banche, mentre provava anche a dare loro un indirizzo, ha dato un contributo significativo per aiutarle a diventare più grandi, più capitalizzate, più contendibili, più europee e dunque meno influenzabili dalla politica stessa in carreggiata.

E stata la politica, negli anni, a spingere alcune banche piccole a diventare grandi e se non ci fosse stata la riforma delle popolari nel 2015, riforma che obbligò le popolari sopra gli otto miliardi a trasformarsi in Spa, oggi non ci sarebbe forse una banca come Bper, in grado di supportare Intesa Sanpaolo nell’operazione su Mps. E’ stata la politica, infine, che in questi mesi, a volte in modo goffo e altre volte in modo meno goffo, ha dato il là al riassetto del sistema bancario.

E i ripetuti tentativi messi a terra dal ministero dell’Economia di creare un terzo polo, prima provando ad avvicinare Bpm a Mps, poi respingendo l’assalto di Unicredit a Bpm, quindi tifando per l’operazione di Mps su Mediobanca, infine non ostacolando il ritorno di Lovaglio alla guida di Mps, hanno smosso le acque e hanno costretto tutti i giganti italiani a muoversi dal blocco di partenza. Lo ha fatto prima Unicredit, muovendosi su Bpm ma venendo respinta..

Non è un mistero che Palazzo Chigi avrebbe preferito vedere trionfare a Siena Francesco Gaetano Caltagirone. Non è un mistero che il ministro dell’Economia avrebbe preferito vedere Mps nelle braccia di Bpm, cosa che invece Palazzo Chigi non voleva.

Quello che però ci consegnano questi ultimi dieci anni movimentati del risco bancario è l’immagine di un paese, l’Italia, in cui la politica ha creato una serie di condizioni che hanno permesso alle banche di rafforzarsi al punto da essere, al momento del dunque, autonome dalle indicazioni della stessa politica. Il tempo ci dirà che direzione prenderà l’offerta pubblica di acquisto lanciata da Intesa Sanpaolo, con Unipol e Bper, su Mps, ma quello che sappiamo è che l’immagine del sistema bancario e assicurativo italiano merita di essere osservata come lo specchio più dei punti di forza che dei punti di debolezza del nostro paes





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