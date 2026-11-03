Intesa Sanpaolo: utili a 8,2 miliardi e offerta su Monte dei Paschi

Intesa Sanpaolo chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 8,2 miliardi. Il gruppo conferma l'offerta per Monte dei Paschi di Siena.

Intesa Sanpaolo ha registrato nei primi nove mesi del 2026 un utile netto di 8,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell'ottanta percento rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo risultato rappresenta il miglior traguardo storico per il primo trimestre dell'anno, superando persino i due miliardi e seicento milioni registrati esclusivamente nel terzo trimestre. Per la seconda volta nell'anno, il gruppo bancario ha rivisto al rialzo le sue proiezioni annuali, portando l'obiettivo di profitto oltre i dieci miliardi di euro.

Resa dei conti trimestrale record

I dati confermano la solidità del modello di business delineato nel Piano d'Impresa 2026-2029, come dichiarato dal ceo Carlo Messina in una nota diffusa recentemente. La redditività si posiziona ai vertici del settore con un Roe annualizzato del ventuno percento e un Rote del ventisei percento. L'utile per azione è cresciuto del dieci percento su base annua, risultato ottenuto nonostante un impatto fiscale quasi pari a un miliardo di euro derivante dalla legge di bilancio 2026. I ricavi hanno toccato massimi storici grazie alla diversificazione delle attività.

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Crescita commissioni e gestione patrimoniale

Le commissioni e le attività assicurative hanno chiuso i primi nove mesi con i migliori risultati mai registrati, mostrando una crescita rispettivamente del cinque percento e del sei percento. Questa espansione è stata trainata principalmente dal wealth management e dalla protezione. Gli interessi netti sono aumentati del due percento, resistendo alla flessione dell'Euribor. Nel complesso, i ricavi totali sono cresciuti di oltre un miliardo rispetto all'anno precedente, consolidando la posizione dominante del gruppo nel mercato italiano ed europeo.

Efficacia operativa e qualità del credito

Sul fronte commerciale, le attività finanziarie della clientela hanno superato i mille cinquecento miliardi di euro, con un incremento di cento miliardi su base annua. Il risparmio gestito è cresciuto del sei percento, mentre gli impieghi a clientela e la raccolta diretta hanno mostrato aumenti del quattro percento e dell'otto percento. I costi operativi sono diminuiti dell'uno, tre percento, sostenuti da sei miliardi e duecento milioni di investimenti tecnologici avviati dal 2022. Il cost/income ratio è sceso al trentasei, sette percento, il livello più basso mai registrato per questo periodo.

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Distribuzione agli azionisti e dividendi

Intesa Sanpaolo prevede di distribuire agli azionisti nove miliardi e quattrocento milioni di euro nel 2026 attraverso dividendi e buyback. Il dividend yield si attesta intorno al sette, cinque percento, uno dei più elevati in Europa. Il dividendo interim di tre miliardi e ottocento milioni sarà versato il 25 novembre, corrispondente a zero, due due euro per azione. Circa il trenta cinque percento dei dividendi cash, pari a due miliardi e duecento milioni, va direttamente alle famiglie italiane e alle fondazioni.

Operazione Monte dei Paschi di Siena

Il ceo Carlo Messina ha confermato che l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena prosegue secondo i tempi previsti. L'operazione ha già ottenuto tutte le autorizzazioni dalle autorità di vigilanza, inclusa la Bce e l'Ivass. Secondo Intesa Sanpaolo, questa operazione accelererebbe di tre anni il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Impresa. Il nuovo gruppo potrebbe conseguire un utile netto superiore a sedici miliardi nel 2029, con distribuzioni stimate in circa sessantuno miliardi tra il 2025 e il 2029.