Intesa Sanpaolo vs Governo: La polemica sui bonus edilizi e la risposta di Meloni

Il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina attacca il governo Meloni definendo 'sudamericane' le regole sui bonus. Ecco le repliche di Giorgetti e Meloni sulla manovra economica.

Il vertice del sistema bancario italiano e l'esecutivo di Giorgia Meloni si scontrano duramente sulla gestione della manovra economica, in particolare sulle disposizioni relative ai crediti fiscali derivanti dagli ecobonus. Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha attaccato frontalmente le nuove regole imposte dal governo, definendo le misure di estensione del recupero a dieci anni come "formule sudamericane" per la gestione del debito verso i creditori. Questa definizione forte segnala una profonda divergenza tra le esigenze di stabilità del sistema finanziario e le scelte politiche dell'esecutivo.

La critica di Messina alle regole fiscali

Carlo Messina ha espresso la sua contrarietà durante l'audizione in commissione banche, sottolineando come i problemi strutturali debbano essere affrontati nel medio e lungo termine piuttosto che con soluzioni dettate dall'emergenza elettorale. Il banchiere ha dichiarato esplicitamente che ciò che viene proposto non è coerente con la Costituzione italiana, poiché allunga artificialmente i tempi di recupero dei crediti. Ha paragonato questa strategia alle pratiche finanziarie dei Paesi del Sud America, dove la dilazione dei pagamenti ai creditori è spesso utilizzata per evitare crisi Immediate, creando invece distorsioni di mercato.

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Le risposte di Giorgetti e Meloni

La replica del governo è arrivata tempestivamente e con toni diversi dai ministri coinvolti. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, ha definito "necessario" il contributo richiesto agli istituti di credito, rivendicando al contempo un approccio politico definito "asburgico" nei suoi quattro anni di mandato. Giorgetti ha precisato che la misura interessa la dilazione di un importo complessivo di ventitré o ventiquattro miliardi di euro relativi al superbonus, sottolineando come la scelta del governo sia finalizzata a garantire una forma di giustizia economica nel panorama fiscale nazionale.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha successivamente commentato la vicenda definendo la scelta governativa come un "fatto di giustizia". Tuttavia, il suo ufficio stampa ha dovuto intervenire con una precisazione urgente per chiarire che la Premier intendeva criticare la manovra nel suo complesso, e in particolare le misure che riguardavano il settore bancario in termini più ampi. La replica ha ammesso che Meloni non aveva compreso appieno che le dichiarazioni di Carlo Messina si riferissero specificamente alla rimodulazione dei crediti d'imposta edilizi.

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Impatto sul settore bancario e futuro

La polemica evidenzia le tensioni tra le banche e il governo sulla sostenibilità dei bonus edilizi. Carlo Messina ha contestato non solo la diluzione dei crediti a dieci anni, ma anche la richiesta diretta di un contributo agli istituti di credito per bilanciare i conti pubblici. Questa situazione costringe le grandi istituzioni finanziarie a ricalibrare le loro strategie di rischio e capitale, influenzando potenzialmente l'erogazione di nuovo credito al settore immobiliare e alle imprese.

La definizione di "politica asburgica" usata da Giorgetti suggerisce una volontà di mantenere un controllo rigido e capillare sulla spesa pubblica, anche a costo di attriti con i protagonisti del mercato finanziario. La precisazione dello staff di Meloni dimostra la delicatezza del discorso pubblico quando si toccano temi fiscali sensibili, dove ogni parola può essere interpretata come un giudizio sulla coerenza istituzionale o sulla giustizia sociale. Il dibattito continuerà a influenzare le percezioni del mercato e la stabilità del sistema creditizio nei prossimi mesi.