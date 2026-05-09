Intimidazioni per Antonio Civita, fondatore di Panino Giusto: paragone con cronaca recente e determinazione

Si fa più acceso il confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali di Milano. Antonio Civita, fondatore di Panino Giusto e figura vicina al centrodestra per una possibile candidatura a sindaco, ha denunciato pubblicamente di aver subito intimidazioni legate al suo nuovo impegno pubblico.

Si fa più acceso il confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali di Milano. Antonio Civita, fondatore di Panino Giusto e figura vicina al centrodestra per una possibile candidatura a sindaco, ha denunciato pubblicamente di aver subito intimidazioni legate al suo nuovo impegno pubblico.

Atti vandalici e denuncia sui social L'imprenditore milanese ha divulgato una foto in cui mostra gli specchietti della propria auto danneggiati, definendoli una "provocazione" e parlando di "atti intimidatori" avvenuti dopo l'annuncio della sua discesa in campo per Milano. \"Da quando ho deciso di dedicarmi a Milano, sto ricevendo diverse intimidazioni, attraverso le quali qualcuno pensa di rallentare o annullare la mia scelta e la mia voglia di impegnarmi per questa città\', ha scritto Civita sui propri canali social.

La reazione e la determinazione L'episodio più recente, secondo quanto raccontato dall'imprenditore, si sarebbe svolto nella serata di ieri mentre partecipava a una trasmissione su una televisione locale. Civita ha ribadito che il gesto non lo scoraggia, ma al contrario rafforza la motivazione a portare avanti il proprio progetto politico.

"In realtà, atti di questa natura mi rendono ancora più convinto che ci sia tanto da fare e che non si debba mollare\', ha aggiunto l'imprenditore





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