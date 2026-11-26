Turbativa gastrointestinale colpisce 38 partecipanti alla cena della Filarmonica Egisto Cavallucci il 22 novembre. Indagini Nas in corso, denuncia dei carabinieri e ricoveri negli ospedali toscani.

Una giornata dedicata alla celebrazione musicale è terminata con una crisi sanitaria che ha coinvolto sessantacinque persone. Il 22 novembre 2020, dopo la sfilata per le vie di Piancastagnaio e le cerimonie religiose, musicisti, familiari e accompagnatori della Filarmonica Egisto Cavallucci si sono riuniti per un banchetto a Castel del Piano. L intossicazione alimentare che ne è seguita ha colpito immediatamente tutti i commensali presenti, trasformando la festa in un'emergenza medica.

Dettagli tecnici sull'epidemia e numeri dei ricoveri

Trentotto persone hanno accusato sintomi gravi di intossicazione alimentare dopo aver consumato il pasto serale. Le autorità sanitarie hanno confermato che tutti i partecipanti al banchetto si sono sentiti male, rendendo questo caso un episodio collettivo senza precedenti recenti nella zona. Sei individui hanno richiesto immediatamente cure ospedaliere d'urgenza, mentre quattro risultano ancora ricoverati al momento della stesura di questa notizia. La situazione è particolarmente delicata considerando la presenza di minori tra i contagiati, inclusi bambini e ragazzi che hanno partecipato alle celebrazioni di Santa Cecilia.

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Posizioni delle parti e indagini sui responsabili

Gianluca Fe', presidente della Filarmonica Egisto Cavallucci, è uno dei diretti coinvolti nell'episodio. L'alta dirigenza della banda ha subito risentito dei effetti della patologia, rimanendo fortemente debilitato. Gianluca Fe' ha annunciato formalmente la volontà di presentare denuncia presso i Carabinieri per accertare le responsabilità legali. Monsignor Giampietro Guerrini, parroco di Piancastagnaio, figura di riferimento per la comunità locale, era anch'egli presente al pasto e ha accusato i primi sintomi. Altri quindici membri della banda hanno evitato la situazione rifiutandosi di partecipare al pranzo, proteggendosi involontariamente dalla fonte dell'infezione.

Impatto concreto sulla comunità e sviluppi procedurali

I primi segni clinici dell'intossicazione sono emersi nella notte di transizione tra il 22 e il 23 novembre. L'assistenza medica è stata erogata presso le strutture sanitarie di Grosseto e Montepulciano. Un paziente, ricoverato all'Ospedale di Nottola, ha già completato il ciclo terapeutico ed è stato dimesso. Le indagini condotte dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) sono attualmente in fase avanzata. Le forze dell'ordine e gli ispettori sanitari stanno analando i resti del cibo per identificare la pietanza specifica che ha provocato l'avvelenamento.

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Reazione istituzionale e prossimi passi per i cittadini

Al momento, non è stato reso pubblico alcun dettaglio sull'alimento incriminato. La causa esatta del focolaio epidemico rimane in attesa di conferma ufficiale da parte degli istituti competenti. Franco Capocchi, sindaco di Piancastagnaio, ha espresso solidarietà immediata alle vittime. Il messaggio istituzionale ha sottolineato la sofferenza dei giovani membri della banda e del presidente, auspicando un ritorno alla normalità. La comunità musicale locale aspetta ora i risultati delle analisi per ristabilire la fiducia nelle pratiche di ristorazione collettiva.

La vicenda evidenzia la fragilità degli eventi pubblici di grandi dimensioni quando mancano controlli preventivi rigorosi. Le autorità continuano a monitorare le condizioni di salute degli otto pazienti più gravi. Il ritorno alle attività musicali della Filarmonica Egisto Cavallucci sarà possibile solo dopo la completa guarigione di tutti i membri colpiti.