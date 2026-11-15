Intossicazione da funghi a Lizzano: coppia ricoverata per Lepiota brunneoincarnata

Una coppia di Lizzano è finita in rianimazione dopo aver consumato funghi velenosi. Il micologo Michele Tria ha individuato la Lepiota brunneoincarnata negli avanzi, salvando la donna con il trasferimento al Policlinico di Bari.

Una coppia residente in una contrada agricola di Lizzano, piccolo comune sul versante orientale della provincia ionica, si è ritrovata in gravi condizioni di salute dopo aver consumato funghi raccolti nel proprio cortile. L'incidente si è verificato giovedì scorso, quando la donna, di circa cinquant'anni, e il marito hanno mangiato i funghi insieme. Circa dodici ore dopo il pasto, entrambi hanno accusato malessere, attivando immediatamente le procedure di emergenza sanitaria.

Il 118 è intervenuto soccorrendo i coniugi e trasportandoli al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. All'arrivo in ospedale le condizioni dei coniugi sono apparse subito critiche, soprattutto quelle della donna, richiedendo un'immediata valutazione medica specialistica per tentare di stabilizzare i loro parametri vitali e prevenire danni d'organo irreversibili.

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Identificazione della specie micologica tossica

Per risolvere l'emergenza medica, i medici dell'ASL hanno richiesto la consulenza di esperti micologi per risalire con precisione alla specie ingerita. A disposizione dell'esperto erano disponibili gli avanzi della pietanza, il racconto dettagliato della raccolta nel cortile domestico e un dato clinico importante, ovvero le circa dodici ore trascorse tra il pasto e la comparsa dei primi sintomi.

L'esame degli avanzi è stato condotto dal micologo dell'ASL, Michele Tria. L'analisi di laboratorio ha permesso all'esperto di stabilire con certezza che il fungo finito nel piatto dei coniugi era la Lepiota brunneoincarnata, una specie micologica potenzialmente mortale per l'uomo. Questa identificazione è stata cruciale per indirizzare correttamente le cure intensive somministrate ai pazienti.

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Sintomi clinici e trasferimento in rianimazione

Il ritardo con cui sono comparsi i disturbi è perfettamente compatibile con l'intossicazione provocata dalla Lepiota brunneoincarnata. Dolori addominali, vomito e diarrea rappresentano i sintomi tipici dell'ingestione, che possono insorgere anche molte ore dopo il pasto. Questa latenza temporale spesso rallenta la diagnosi immediata, come accaduto nel caso della coppia di Lizzano.

Le tossine contenute in questa specie sono particolarmente pericolose perché resistono alla cottura e possono danneggiare gravemente il fegato, portando a insufficienza epatica acuta. Per la donna, che presentava le condizioni più preoccupanti e un quadro clinico complesso, è stato disposto urgentemente il trasferimento al Policlinico di Bari.

Trattamento ospedaliero e prognosi dei pazienti

La donna è stata ricoverata in condizioni gravi nella rianimazione del Policlinico di Bari, dove continua a ricevere le cure intensive necessarie. Questo trasferimento spiega il quadro clinico, che pur rimanendo serio, potrebbe essere gestito meglio rispetto alla struttura territoriale iniziale, grazie alle risorse specialistiche disponibili a Bari. La prognosi rimane strettamente monitorata dal team medico.

Il marito, invece, è rimasto a Taranto, presso il Santissima Annunziata, dove prosegue l'osservazione medica. La sua condizione, seppur iniziale critica, sembra essere meno compromessa rispetto a quella della moglie, permettendogli di essere seguito nella struttura locale senza necessità di trasferimento immediato verso centri di maggiore intensità.

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Aspetti morfologici e rischi di confusione

La raccolta era avvenuta a pochi passi dall'abitazione, nel cortile della casa in cui vive la coppia in una contrada rurale di Lizzano. La Lepiota brunneoincarnata presenta lamelle chiare e squame brune sul cappello, caratteristiche morfologiche che possono generare confusione con specie commestibili simili che crescono spesso nelle campagne circostanti, aumentando il rischio di errore.

Le guide micologiche segnalano tra i possibili scambi fatali anche quello con esemplari giovani della più nota Mazza di tamburo, la Macrolepiota procera. La specie velenosa, da adulta, ha un cappello molto più ampio e un gambo lungo e zebrato, mentre quella commestibile presenta caratteristiche diverse. Nel caso di Lizzano resta da chiarire quale fungo la donna pensasse di aver raccolto originariamente prima del consumo.

Raccomandazioni per la sicurezza alimentare

In caso di sospetta intossicazione, i medici e gli esperti consigliano vivamente di conservare gli avanzi del pasto insieme agli eventuali esemplari rimasti crudi. Questa precauzione può aiutare a identificare la specie responsabile dell'avvelenamento, come è successo grazie alla conservazione degli resti nel caso della coppia di Lizzano, fornendo ai medici la risposta necessaria per intervenire tempestivamente.

I medici sottolineano che la conservazione degli avanzi è una procedura vitale per la diagnosi corretta. A fornire la risposta ai medici in questa occasione sono stati proprio gli avanzi del pasto, ancora disponibili quando è scattato l'allarme sanitario. Questa pratica dovrebbe essere seguita rigorosamente da chiunque sospetti un'ingestione errata di funghi selvatici.