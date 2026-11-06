Intossicazione da monossido a Treviso: il gatto salva la coppia

A Treviso un gatto con il miagolio anomalo ha avvisato una 29enne di una pericolosa fuga di monossido di carbonio, salvando la famiglia da una possibile intossicazione fatale.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha scosso la quotidianità di una famiglia nell'hinterland trevigiano, dove il comportamento insolito di un animale domestico ha permesso di prevenire conseguenze potenzialmente fatali. La dinamica, avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 4 novembre, ha visto una 29enne accusare improvvisi capogiri e vertigini senza una causa apparente, gettando nel perplexità la coppia residente.

Rilevamento grazie al comportamento del felino

La svolta è arrivata dall'animale domestico della coppia, un gatto che ha iniziato a miagolare ininterrottamente, lamentandosi in modo del tutto anomalo rispetto alla sua condotta abituale. Questo suono insistente ha fatto pensare alla donna che il malessere non fosse legato a stress o a problemi alimentari, ma fosse invece causato da un agente esterno presente nell'abitazione, spingendola a chiamare immediatamente il 118.

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Intervento dei soccorritori e del Ca Foncello

I soccorritori hanno subito ipotizzato un'intossicazione da monossido di carbonio, transportando la 29enne e suo marito al Ca Foncello di Treviso per le necessarie cure. Per precauzione, vista la presenza del gas anche sulle scale, sono stati portati in ospedale anche la famiglia del piano superiore, composta da marito, moglie e due figli di sei mesi e tre anni.

Terapia in camera iperbarica e diagnosi tecnica

Al Pronto Soccorso, gli accertamenti hanno rivelato che per la 29enne era necessario il trattamento in camera iperbarica, una procedura che si è conclusa solo al mattino successivo. Nel frattempo, il marito e i vicini del piano superiore sono stati dimessi nella serata del mercoledì, dopo aver completato tutti i controlli medici richiesti.

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Indagine sui vigili del fuoco sulla caldaia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo accurato, individuando nella caldaia per la produzione di acqua calda la fonte della fuga. Una volta accesa, l'apparecchiatura guasta ha registrato concentrazioni molto elevate del gas invisibile e pericoloso, confermando la diagnosi medica.

Un caso isolato in un contesto preoccupante

Questo fatto di cronaca si inserisce in un contesto nazionale di maggiore allerta, seguendo di pochi giorni due gravi episodi verificatisi nella scorsa settimana in zona tra Follina e Loria, dove ben 10 persone hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per intossicazione da monossido. La segnalazione sottolinea l'importanza della manutenzione degli impianti e della sensibilità verso i segnali animali.