Intossicazioni da funghi in Ciociaria: 12 malati e l'allarme dell'Asl di Frosinone

Dodici persone intossicate in Ciociaria per consumo di funghi velenosi. L'Asl di Frosinone segnala casi gravi e spiega le norme di sicurezza per evitare rischi letali.

Dodici cittadini hanno riportato disturbi da intossicazione alimentare in seguito al consumo di funghi in Ciociaria. L'Asl di Frosinone ha emanato un allarme immediato segnalando diversi casi di malore, alcuni dei quali presentavano sintomi clinici particolarmente severi che hanno richiesto interventi ospedalieri urgenti.

Casi gravi e trasfeamento a Roma

Quattro individui hanno ingerito accidentalmente l'Amanita phalloides, identificata come una delle specie fungine più tossiche a livello mondiale. A causa della gravità delle loro condizioni di salute, questi quattro pazienti sono stati tempestivamente trasferiti al Policlinico Umberto I di Roma per ricevere cure specialistiche.

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La dottoressa Immacolata Verdicchio del Policlinico di Frosinone ha chiarito che le rapide diagnosi micologiche hanno permesso di adottare le terapie di supporto più appropriate. Questo intervento tempestivo è stato determinante per gestire la situazione clinica dei ricoverati e garantire il loro trasferimento verso strutture con maggiori competenze tossicologiche.

Regole per i chiodini e Armillaria mellea

Altri pazienti colpiti si sono sentiti male dopo aver consumato la specie Armillaria mellea, comunemente nota come chiodini. Questi soggetti non hanno rispettato alcune regole fondamentali per mettersi al riparo dai rischi associati a questa tipologia di fungo. L'Asl ricorda che i chiodini rappresentano l'unica specie di largo consumo per la quale è obbligatorio bollirli prima della cottura.

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Per evitare intossicazioni gastrointestinali, è necessario eliminare completamente l'acqua di cottura durante la preparazione. I chiodini contengono tossine termolabili che causano effetti negativi se il fungo viene consumato crudo o poco cotto. La sbollentatura in acqua deve durare almeno tra i quindici e i venti minuti prima di procedere con la preparazione definitiva del piatto.

Sintomi variabili e pericolo invisibile

Ingerire funghi velenosi può portare a serie conseguenze che variano notevolmente in base alla specie ingerita. Alcune forme di intossicazione si manifestano entro quattro ore dal consumo, mentre altre compaiono anche dopo ventiquattro ore, risultando essere le più insidiose per la diagnosi immediata.

I sintomi generali includono nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e sudorazione abbondante. In casi più severi, è possibile riscontrare vertigini, confusione mentale, alterazioni della vista, fino ad arrivare a allucinazioni e serie compromissioni di fegato e reni. Non esiste una regola universale per riconoscere con certezza i funghi velenosi da quelli commestibili senza un'analisi specifica.

Procedura di sicurezza e pronto soccorso

L'unico modo sicuro per verificare la commestibilità è far controllare il raccolto dagli esperti dell'Ispettorato micologico della propria Asl. Nel caso di una sospetta intossicazione, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso o chiamare il 118, evitando assolutamente di assumere farmaci o rimedi casalinghi improvvisati.

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È sempre consigliabile conservare i resti dei funghi consumati, poiché potrebbero essere fondamentali per permettere ai micologi dell'ospedale o dell'Asl di identificare la specie esatta. Questa identificazione precisa è la chiave per determinare la cura corretta e salvare la vita del paziente in situazioni di emergenza tossicologica.