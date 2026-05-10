Inutilité italiana: una settimana dinamica da affrontare in vista dell'arrivo dell'estate

Anche se il calendario segnerebbe che la metà di maggio è stata raggiunta, l'estate italiana sembra ancora un miraggio lontano. L'Italia può aspettarsi una settimana dinamica da affrontare, con numerose turbolenze perturbate che târleranno la bellezza e il clima di maggio inoltrato.

Nonostante il calendario segni la metà di maggio, l'estate sembra ancora un miraggio lontano. L'Italia si appresta infatti a vivere una settimana estremamente dinamica, caratterizzata da un continuo passaggio di fronti perturbati che ricorderanno più il volto mutevole della primavera inoltrata che l'inizio della stagione calda.

La protezione dell'alta pressione resterà latitante, lasciando il Paese in balìa di correnti instabili. L'Istituto Lombardo di Meteo conferma che la Penisola sarà attraversata da numerosi fronti perturbati, con il Centro-Nord come il settore più colpito, da rovesci e temporali frequenti che manterranno le temperature su valori piuttosto contenuti. Anche il Sud, sebbene possa godere di fasi più asciutte e qualche schiarita in più, resterà inserito in questo flusso instabile e fresco, lontano da ondate di calore fuori stagione.

La ventilazione sostenuta da Ovest agiterà i mari, con il rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare sulla Liguria nella giornata di lunedì 11. Non arriverà il caldo africano, ma l'instabilità sarà alimentata da un fattore tipico di metà maggio: il forte irraggiamento solare. Ancora più, brevi momenti di sole in questo periodo riescono a scaldare rapidamente il suolo, accumulando energia termica nei bassi strati.

Quando l'aria fresca dei fronti atlantici scorre sopra questo 'cuscino' intiepidito, l'atmosfera diventa instabile: è proprio questa dinamica a innescare temporali anche violenti, spesso accompagnati da grandinate, che colpiranno in modo intermittente e localizzato. Per chi sperava nell'arrivo definitivo del caldo stabile, le notizie non sono incoraggianti. Maggio ha iniziato il suo percorso zoppicando e sembra intenzionato a proseguire su questa linea almeno fino al 20 del mese.

Al momento, i modelli matematici non intravedono rimonte anticicloniche degne di nota, capaci di instaurare un regime estivo duraturo. Il tempo rimarrà 'zoppo', alternando brevi pause a nuovi impulsi piovosi, confermando una primavera che non ha alcuna intenzione di cedere il passo





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weather Meteorologist Fronts Perturbed High Pressure Instability Sole Temporales Northeastern Italy Southern Italy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5 scarpe particolari che rendono unico anche l'outfit più basic: modelli trend nel 2026Belted, trasparenti o con dettagli preziosi − ecco le scarpe particolari di tendenza questa primavera estate 2026 secondo Vogue Italia

Read more »

Allarme DDoS e ransomware: Italia in crescita anche nel 2025Secondo un nuovo report di Yarix, centro di competenza per la cybersecurity di Var Group, gli attacchi informatici e ransomware riguardano soprattutto le piccole e medie imprese in Italia, mentre le regioni con più preoccupazioni sono quelle a maggiore densità produttiva come Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio.

Read more »

Cannabis light, Fdi vuole fermare i fondi Pac per le aziende della canapaNon passano le modifiche proposte da Fratelli d'Italia anche in forza del mailbombing del settore.

Read more »

Italia e Australia più vicine, anche con la musicaItalia–Australia, più vicine: Perth–Roma quotidiano e un ponte sonoro Modena–Western Australia Dal 27 giugno Qantas vola ogni gio…

Read more »