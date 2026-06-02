Investe due ragazze in area di servizio, fugge e si schianta: fermato moldavo con disturbi psichici

Un uomo di 35 anni, affetto da disagio psichico, ha investito due ragazze di 17 e 18 anni in un'area di servizio in provincia di Modena, causando loro fratture. Dopo il fatto è fuggito in auto, schiantandosi contro il guard-rail e tentando la fuga a piedi, ma è stato bloccato dalla Polizia Stradale. Le vittime, in vacanza con la famiglia, non sono in pericolo di vita.

Un uomo moldavo di 35 anni ha investito due ragazze di 17 e 18 anni in un' area di servizio in provincia di Modena mentre si stavano fermando per un pranzo veloce con la famiglia diretta in montagna per una vacanza sulla neve.

Dopo l'impatto, l'uomo è fuggito a bordo della sua auto, dirigendosi verso nord, ma poco dopo si è schiantato contro il guard-rail all'altezza dello svincolo per, tentando poi la fuga a piedi scavalcando la barriera. È stato fermato dalla Polizia Stradale di Modena e Verona. Le due ragazze hanno riportato fratture, la più giovane in condizioni più gravi, ricoverata all'ospedale di Baggiovara, ma nessuna è in pericolo di vita.

Le telecamere hanno ripreso l'intera sequenza: il moldavo aveva prima urtato un'auto nel parcheggio, accordandosi bonariamente per il danno lieve, poi aveva colpito un'altra automobile e infine investito le due giovani prima di fuggire. Si apprende che l'uomo soffrirebbe di disagio psichico, aggravato dalla sospensione delle cure farmacologiche





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Investimento Area Di Servizio Modena Fuga Polizia Stradale Disagio Psichico Ragazze Ferite Guard-Rail

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzineDue ragazzi, nel tentativo di evitare un controllo della polizia, sono scappati al posto di blocco dando così il via all'inseguimento

Read more »

Inseguimento della polizia: auto scala marciapiede e investe due ragazzeDue minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia sul lungomare di Roma. Il conducente, insieme a un complice, stava evitando un controllo quando è salito sul marciapiede travolgendo le due amiche. Entrambi sono poi finiti contro una pattuglia della polizia e sono stati arrestati. Le ragazze sono state ricoverate con prognosi di dieci giorni.

Read more »

Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedaleDue ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni,...

Read more »

Morte Henry Nowak, poliziotto ammanetta vittima morente: ergastolo per Vickrum Digwa e polemicheCondanna all'ergastolo per Vickrum Digwa, che ha accoltellato a morte il 18enne Henry Nowak a Southampton dopo aver ingannato la polizia fingendosi vittima di razzismo. Gli agenti ammanettarono Nowak mentre era a terra, morente. La famiglia denuncia un trattamento degradante e disumano, mentre il caso alimenta critiche alla polizia e polemiche politiche, con la destra radicale che protesta contro le forze dell'ordine. La polizia ha chiesto scusa e diffuse le immagini della videocamera degli agenti.

Read more »