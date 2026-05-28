Investe un anziano e perde la refurtiva: motociclista tradito dai gioielli rubati

Un motociclista ha investito un anziano a Roma, perdendo i gioielli rubati che aveva nascosto in uno strofinaccio. La polizia ha collegato i preziosi a un furto denunciato da un'ultraottantenne, portando all'arresto dell'uomo, risultato positivo a stupefacenti.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Roma dopo aver investito un anziano mentre fuggiva con la refurtiva di un furto. L'incidente è avvenuto in via Tiburtina, quando il motociclista ha perso il controllo del mezzo e ha investito un pensionato di 78 anni che attraversava la strada.

L'anziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non sono gravi. Il motociclista, dopo l'impatto, è caduto a terra ferendosi lievemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Durante i rilievi, gli agenti hanno notato un panno sporco di sangue sul terreno.

All'interno, avvolti con cura, c'erano gioielli: orecchini, anelli e una collana d'oro. Gli investigatori hanno subito sospettato che fossero caduti dalla tasca del motociclista durante la caduta. Le verifiche hanno confermato il sospetto: i gioielli erano stati rubati poche ore prima dall'abitazione di un'anziana di 85 anni in zona Centocelle. La donna aveva denunciato il furto, fornendo una descrizione dettagliata dei pezzi, comprese incisioni e particolari unici.

Il motociclista, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a test tossicologici, risultato positivo alla cocaina. È stato denunciato per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, lesioni personali stradali e ricettazione. I gioielli recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria. La vicenda dimostra come un banale incidente stradale possa smascherare un ladro, grazie all'attenta analisi della polizia.

Le indagini proseguono per accertare eventuali altri colpi commessi dall'uomo nel quartiere





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