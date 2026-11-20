La giudice Zappalà rigetta la richiesta di custodia cautelare per Gianni De Gennaro, accusato di depistaggi strage Via D'Amelio. Ecco i dettagli e le implicazioni.

La Procura di Caltanissetta ha ottenuto un risultato di pareggio nella disputa investigativa tra polizia e carabinieri. La situazione riguarda il generale in pensione Gianni De Gennaro, 78 anni, già capo della polizia e attuale presidente di Eurolink, l'azienda incaricata del ponte di Messina. Il magistrato Salvatore De Luca aveva richiesto l'arresto dell'ex vertice della polizia per depistaggi sulla strage di via D'Amelio e la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Rigetto Richiesta Custodia Da Gip Zappalà

La giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dal procuratore De Luca. L'ordinanza conferma che l'indagine non è sufficientemente strutturata da fornire prove o indizi concreti per giustificare l'arresto domiciliare di Gianni De Gennaro. La mancata validazione delle accuse ha bloccato l'operazione di cattura pianificata dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (ROS).

Also read Da De Gennaro a Contorno: il mistero dell’indagine su Berlusconi

Ruolo Generale Mori E Inchieste Firenze

Il generale dei carabinieri Mario Mori, 87 anni, non risulta indagato nel caso specifico De Gennaro. La sua posizione giudiziaria è distinta e legata a indagini preliminari a Firenze per presunte omissioni investigative nelle stragi del 1993. Questo anno fu segnato da cinque attentati di Cosa nostra che causarono dieci morti e numerosi feriti.

Dossier Documenti Rubati E Contorno

Al centro dell'interesse vi sono documenti riservati legati al furto di un borsone. Una parte dei reperti, ritrovata in una discarica dai carabinieri, riguarda Totuccio Contorno, 80 anni, collaboratore di giustizia del Maxiprocesso di Palermo. I documenti menzionano intercettazioni su Contorno che ordina armi e parla di munizioni e pistole.

Advertisement

Turpe Ricatto Serena La Barbera

Giuseppe Venaruzzo ha riferito alla sezione anticrimine di Lecce del ROS di un presunto ricatto. Secondo le dichiarazioni, Serena La Barbera avrebbe minacciato Gianni De Gennaro di rendere pubblici documenti riservati se non avesse assicurato un lavoro al marito Arnaldo La Barbera. La famiglia La Barbera non risulta sotto inchiesta al momento.

Ricorso Tribunale Riesame E Prossimi Passi

Nonostante il diniego della Gip, Salvatore De Luca ha depositato ricorso al Tribunale del riesame per insistere nella richiesta di arresto. Le vicende giudiziarie continueranno a delineare il quadro delle responsabilità e delle indagini in corso sulle stragi degli anni Novanta e sulla gestione delle prove storiche.