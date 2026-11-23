Il Senato Usa indaga se JD Vance ha favorito il contratto petrolifero venezuelano di Vitol. Le accuse includono incontri con il donatore John Addison e l'assegnazione di licenze.

Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha avviato un'indagine formale per determinare se il vicepresidente JD Vance abbia sfruttato la sua posizione per agevolare l'assegnazione di un contratto estremamente redditizio nel settore petrolifero venezuelano al colosso delle commodity Vitol. Questa iniziativa legislativa segue le rivelazioni di un reportage esclusivo pubblicato da Reuters, che ha dettagliato le interazioni tra il viceprescente e il trader di Vitol, John Addison, avvenuto pochi giorni prima dell'operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela.

L'iniziativa è stata guidata da una lettera ufficiale inviata da Vance dal senatore democratico Maggie Hassan, futuro presidente della Commissione Sicurezza Interna e Affari Governativi del Senato a gennaio. Nella comunicazione, Hassan esprime seri timori riguardo al possibile utilizzo del potere istituzionale di Vance per aiutare un importante donatore politico, identificato in Addison, a securing opportunità di business lucrose legate al greggio venezuelano. La senatrice richiede la produzione di numerosi documenti da parte dell'ufficio di Vance entro il 14 dicembre.

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Dettagli dell'Incontro e Connessioni Politiche

L'incontro tra JD Vance e John Addison si è verificato nel dicembre 2025 durante un viaggio del viceprescente presso il Yellowstone Club del Montana, un resort ultra esclusivo dedicato allo sci e al golf. Durante questo incontro, Vance ha dimostrato un interesse particolare a comprendere con quale velocità il greggio venezuelano avrebbe potuto essere venduto in caso di un ipotetico controllo statunitense sulle forniture energetiche del Paese sudamericano. Addison ha rassicurato Vance affermando che Vitol era posizionata in modo ottimale per gestire tale operazione.

Le registrazioni dei voli aerei contraddicono le smentite iniziali fornite dall'ufficio di Vance. Nonostante le negazioni ufficiali sia dell'ufficio di Vance che di Addison, che ha affermato che l'incontro all'aeroporto non è mai avvenuto, i dati disponibili indicano che il jet privato di Addison e l'aereo governativo del vicepresidente si trovavano nello stesso aeroporto del Montana nel giorno segnalato dell'incontro. Questo discrepancy rappresenta un punto cruciale nella richiesta di documenti della commissione del Senato.

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Il Contesto dell'Invasione e Assegnazione Licenze

Il contesto temporale degli eventi è critico poiché l'incontro è avvenuto una settimana prima che gli Stati Uniti invasero il Venezuela a gennaio, un'azione che ha portato alla cattura del leader autoritario Nicolas Maduro. Due giorni dopo l'operazione militare, che secondo i report ha causato fino a 100 morti, il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha contattato Addison presso la sua sede a Houston. Wright ha offerto a Vitol la possibilità esclusiva di vendere il greggio della nazione sudamericana dell'OPEC ai buyer globali, al fine di finanziare la transizione politica in corso.

Nel giro di pochi giorni, sia Vitol che il suo concorrente Trafigura hanno ottenuto licenze speciali per vendere il petrolio venezuelano. Stime di esperti indipendenti indicano che le due società hanno già guadagnato centinaia di milioni di dollari commercializzando il greggio. Secondo un resoconto del Dipartimento di Stato reso pubblico a novembre, gli Stati Uniti hanno gestito oltre 12 miliardi di dollari dei ricavi petroliferi del Venezuela nei primi nove mesi di quest'anno.

Ruolo dei Donatori e Impatto Futuro

Le accuse di conflitto di interessi si basano anche sui significativi contributi finanziari effettuati da Addison alla campagna di Vance. I record della Commissione Elettorale Federale mostrano che Addison ha sostenuto precocemente Vance donando 300.000 dollari nel 2022 al comitato politico Protect Ohio Values per favorire la sua candidatura al Senato degli Stati Uniti per l'Ohio. Successivamente, nel 2024, sia Addison che sua moglie Shannon hanno contribuito con 7 milioni di dollari a comitati politico-aziendali per aiutare a garantire il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.

La pressione esercitata dalla commissione del Senato, guidata da Maggie Hassan, potrebbe avere implicazioni significative per la reputazione politica di JD Vance e per le pratiche di assegnazione dei contratti governativi nel settore energetico. La scadenza del 14 dicembre per la produzione dei documenti segna una tappa decisiva nel processo di indagine, che continuerà a monitorare le comunicazioni tra l'ufficio del vicepresidente, il personale di Vance e il trader John Addison o la sua azienda, Vitol. Vitol e Addison non sono stati immediatamente disponibili per commenti aggiuntivi al momento della pubblicazione dell'indagine.