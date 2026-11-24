Analisi dei reperti nella sede Ris Roma per le indagini sul suicidio di De Gennaro. La Procura di Grosseto conferma la procedura, le esequie a Santa Maria degli Angeli.

Il proseguimento delle indagini sulla morte di Francesco De Gennaro ha fatto un ulteriore passo avanti con le attività condotte nei laboratori dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina, presso la sede dei Ris di Roma, sono stati esaminati per la prima volta i reperti sequestrati nell'abitazione toscana dove sono stati svolti gli accertamenti. L'operazione è avvenuta nel contesto delle ricerche sul suicidio condotte dalla Procura di Grosseto, alla presenza di autorità giudiziarie e tecnici.

Analisi reperti nella sede Ris di Roma

I materiali prelevati dalla dimora del ex capo della polizia sono stati sottoposti oggi a controlli di natura ripetibile. La visualizzazione e l'ispezione sono avvenute sotto la supervisione diretta della Procura di Grosseto. Hanno partecipato all'operazione la procuratrice Maria Navarro, insieme ai sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Ha collaborato anche il personale della Polizia Scientifica di Roma, assicurando che ogni fase del processo di analisi seguisse rigorosamente i protocolli investigativi stabiliti.

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Cronologia e contesto delle indagini

Questi accertamenti rappresentano un elemento chiave nel prosieguo delle indagini relative alla morte di De Gennaro. L'attività dei Ris a Roma è stata programmata in diretta continuità con le operazioni effettuate nel territorio toscano. La presenza congiunta di magistrati e agenti di polizia scientifica garantisce la trasparenza e la tracciabilità di ogni reperto analizzato, essenziali per la ricostruzione fattuale degli eventi che hanno preceduto la chiusura della vicenda.

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Organizzazione funerali a Santa Maria degli Angeli

Parallelamente agli sviluppi investigativi, si stanno definendo i dettagli per le esequie dell'ex capo della polizia. Le cerimonie funebri si terranno nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. La scelta di questa location non è casuale, poiché si tratta della stessa basilica dove si sono tenuti i funerali solenni dei quattro militari morti nell'incidente dell'elicottero impegnato nella missione Eufor Althea, precipitato in Bosnia. L'evento tragico in territorio bosniaco è avvenuto meno di un mese fa.

Calendario esequie e autopsia

La data ufficiale delle esequie non è ancora stata definitivamente fissata, generando incertezza tra i familiari e gli organi di stampa. Al momento, nella rettoria della basilica non c'è una conferma precisa se le esequie si terranno lunedì o martedì. La decisione finale dipende esclusivamente dall'esito dell'autopsia. Le autorità competenti hanno riferito che il calendario delle cerimonie sarà stabilito non appena verranno rese note le conclusioni dell'esame medico-legale, garantendo il rispetto delle procedure istituzionali.