Investigazioni sulle cause del gesto estremo di Salim El Koudri, arrestato dopo aver investito quattro persone con la sua auto

Salim El Koudri, un italiano di seconda generazione con origini marocchine, è stato arrestato dopo aver investito quattro persone con la sua auto a Modena. Le indagini sono in corso per provare a comprendere i motivi del suo gesto estremo e per dare più chiarezza alla vicenda. Anche se non era noto alle forze dell'ordine, El Koudri si era laureato in Economia e stava cercando lavoro. Inoltre, secondo le prime informazioni raccolte, era stato in cura per problemi psichiatrici.

Su di lui, sul suo passato, sono in corso le indagini per provare a inquadrare i motivi del suo gesto e per dare contorni più definiti a una vicenda che sembra non avere un perché.

Salim El Koudri non era noto alle forze dell'ordine: il suo casellario giudiziario non ha segnalazioni. Si è anche laureato in Economia e attualmente, a quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, stava cercando lavoro. Sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici: anche su questo tema, però, gli inquirenti, con il supporto dei servizi territoriali dell'Azienda Ausl di Modena, stanno cercando di ricostruirne la storia clinica.

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