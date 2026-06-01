Investimenti in startup: maggio 2026 supera il precedente mese di 2025

Il totale investito nei primi cinque mesi dell'anno è pari a 579,51 milioni di euro, mentre nel 2025 erano stati investiti 397,24 milioni di euro. Tra le operazioni di questo mese, spiccano i 58 milioni di dollari raccolti da Anthropic e i 47 milioni di euro di Smartness.

A maggio 2026 sono stati investiti 219,47 milioni di euro in startup, in 15 aumenti di capitale. Rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano stati investiti 42,65 milioni di euro per 18 aumenti di capitale, il totale investito è aumentato notevolmente.

Il totale investito nei primi cinque mesi dell'anno è pari a 579,51 milioni di euro. Nello stesso arco di tempo, nel 2025 erano stati investiti 397,24 milioni di euro, 331,14 milioni di euro nel 2024, 407,36 milioni di euro nel 2023. Tra le operazioni di questo mese, spiccano i 58 milioni di dollari (circa 50 milioni di euro) raccolti da Anthropic, ma anche i 47 milioni di euro di Smartness e i 43 milioni di euro di Lexroom.

A queste vanno aggiunte le campagne di equity crowdfunding, che hanno raccolto un totale mensile di 498 mila euro, portando a 4,16 milioni il totale raccolto dall'inizio dell'anno. Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento Serie H ad una valutazione post-money di 965 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da Altimeter capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia capital, con Capital group, Coatue, D1 capital partners, Gic, Iconiq e Xn.

La società di Dario Amodei ha raccolto il finanziamento privato più grande della storia della Silicon Valley. Cdp vc entra nel capitale sociale di Esa nanotech, azienda specializzata nella produzione sostenibile di grafene e nello sviluppo di materiali avanzati, guidata da Leonardo Maria Del Vecchio. Anche Quantum bridge technologies ha chiuso un round Serie A da 8 milioni di dollari, guidato da Primo capital, per accelerare la transizione globale verso un'infrastruttura di cybersicurezza a prova di attacchi quantistici.

Anche Weroad ha chiuso un round Serie C da poco meno di 50 milioni di euro (58 milioni di dollari), guidato da Airbnb, portando il totale dei finanziamenti raccolti a 100 milioni di dollari. Al round hanno partecipato anche gli investitori esistenti, tra cui H14. Anche Smartness ha chiuso un round serie B da 47 milioni di euro. Il round è stato guidato da United ventures e Cdp venture capital, con la partecipazione dell'investitore esistente Partech.

Lexroom, legaltech fondata a Milano nel 2023, ha chiuso un round series B da 50 milioni di dollari (43 milioni di euro) guidato da Left lane capital, con la partecipazione di Base10 partners, Eurazeo, Acurio ventures. Anche Webidoo, società che sviluppa soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per supportare la crescita delle imprese, ha chiuso un round da 25 milioni di dollari sottoscritto da Crescita 3, fondo di investimento gestito da Azimut.

Algorithmiq, azienda che sviluppa software quantistico, ha raccolto 18 milioni di euro in un round di finanziamento guidato da United ventures e Cdp, con la partecipazione di Inventure vc. In contemporanea ha aperto la sua sede centrale a Milano. Pillar, startup attiva nello sviluppo di una piattaforma per il settore edile, ha chiuso un round deed di 12 milioni guidato da Earlybird venture capital e Base10 partners, con la partecipazione di Italian founders fund.

Cosmico, startup che ha sviluppato un sistema per connettere i professionisti del digitale con le aziende, ha chiuso un nuovo round (serie B) da 12 milioni di euro guidato da P101. Wopta assicurazioni ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 5 milioni di euro. L'operazione è stata realizzata con il supporto di Make your credit, fintech italiana attiva nell'anticipo crediti e nella finanza strutturata





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