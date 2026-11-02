Investimenti italiani in Germania: UniCredit e Berlusconi conquistano il mercato europeo

L'inversione di rotta economica: da acquirenti a acquirenti. UniCredit, Berlusconi e Italo stanno acquisendo asset chiave tedeschi come Commerzbank e ProSiebenSat.1.

Il quadro degli investimenti transfrontalieri tra Italia e Germania sta subendo una trasformazione storica e definitiva. Per decenni, la narrazione economica ha visto l'Italia come Paese di emigrazione di capitale umano e, successivamente, come meta di investimenti stranieri dovuti a un forte debito pubblico e a difficoltà strutturali. Oggi, questa dinamica si è invertita radicalmente. Gli investitori e le grandi aziende italiane non si recano più in Germania solo per lavoro o turismo, ma per acquistare aziende, banche, reti televisive e conquistare quote di mercato nel cuore dell'Europa.

L'acquisizione strategica di Commerzbank

Il caso più emblematico di questa nuova stagione economica è l'operazione di UniCredit nei confronti di Commerzbank. Il 15 ottobre scorso, la Banca Centrale Europea ha ufficialmente autorizzato l'istituto bancario italiano, guidato da Andrea Orcel, ad acquisire una partecipazione superiore al trenta percento del capitale di Commerzbank. Questa approvazione rappresenta un passaggio decisivo verso un'acquisizione totale del valore stimato di circa quarantacinque miliardi di euro. UniCredit prevede di assumere il controllo completo della banca tedesca entro la fine dell'anno, una volta completati gli ultimi adempimenti normativi.

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Commerzbank non è un attore secondario nel panorama finanziario globale. Si tratta di uno degli istituti di credito più importanti della Germania, con un ruolo cruciale nel finanziamento delle imprese nazionali. L'interesse italiano suscita preoccupazioni a Berlino, poiché il governo federale detiene ancora circa il tredici percento delle azioni e ha espresso apertamente la propria contrarietà all'iniziativa. Le autorità tedesche temono impatti negativi sull'occupazione, sull'autonomia decisionale dell'istituto e sulla disponibilità di credito per le aziende locali. Tuttavia, Orcel interpreta l'operazione come un'opportunità strategica per creare un colosso bancario europeo e migliorare significativamente la redditività dell'azienda acquisita.

Dal settore bancario alle infrastrutture e ai media

L'espansione italiana non si limita al settore finanziario. Anche nel campo dei trasporti, la società Italo sta preparando un ingresso aggressivo nel mercato ferroviario tedesco. Con l'obiettivo di competere con Deutsche Bahn a partire dal 2028, Italo intende operare su due importanti direttrici ad alta velocità: Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo. Questa mossa è particolarmente singolare considerando che la Germania era tradizionalmente il modello di efficienza nei trasporti pubblici per l'Europa. Oggi, invece, il sistema ferroviario tedesco affronta criticità significative, con meno del sessanta percento dei treni a lunga percorrenza che arrivano puntuali nel 2026, a causa di infrastrutture obsolete e cantieri infiniti.

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Anche il settore dei media vede un cambio di guardia sotto l'insegna italiana. MediaForEurope, il gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi, ha acquisito ProSiebenSat.1, uno dei principali operatori televisivi privati tedeschi, per circa un miliardo e ottocento milioni di euro. Dopo la chiusura dell'operazione, è avvenuto un cambiamento immediato alla guida dell'azienda: l'amministratore delegato olandese Bert Habets è stato sostituito dall'italiano Marco Giordani. Questo passaggio sottolinea come l'influenza italiana stia raggiungendo anche i settori dell'informazione e dell'intrattenimento, tradizionalmente sensibili alle dinamiche nazionali.

Le piccole e medie imprese nel miracolo economico tedesco

Oltre ai giganti industriali e finanziari, un ruolo fondamentale è svolto dalle acquisizioni di aziende meno conosciute al grande pubblico ma cruciali per l'economia reale. Società come Polifarma, che ha acquistato Hennig Arzneimittel nel settore farmaceutico, o Bending Spoons, che ha rilevato l'applicazione Komoot per la pianificazione di itinerari, dimostrano l'interesse per il mondo delle piccole e medie imprese. Queste realtà, spesso a proprietà familiare, costituiscono la spina dorsale del cosiddetto settore manifatturiero tedesco. Grazie alla qualità tecnologica e alla competenza ingegneristica, queste aziende occupano posizioni di primo piano in nicchie industriali specifiche, rendendole bersagli attraenti per investitori italiani alla ricerca di stabilità e innovazione.

I dati consolidano questa tendenza verso un'inversione dei ruoli. Secondo i report della banca d'investimento Arkios, nel corso dell'anno scorso il valore delle acquisizioni estere realizzate dalle imprese italiane è aumentato del settantatré percento, toccando quota ventiquattro miliardi di euro. La Germania, già principale partner commerciale, emerge come una delle destinazioni preferite per questi capitali. Per comprendere la portata storica di questo cambiamento, basta ricordare le operazioni del passato: Volkswagen aveva acquistato Lamborghini nel 1998 e Ducati nel 2012, mentre il gruppo Allianz rilevò RAS nel 2005 e HeidelbergCement acquistò Italcementi nel 2016. Oggi, il flusso si è invertito, segnalando una nuova fase di competitività economica italiana nel cuore dell'Europa.