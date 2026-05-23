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Investimenti tecnologici e divario tra Italia e Spagna

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Investimenti tecnologici e divario tra Italia e Spagna
Istruzioni Per AziendeProduttività Del LavoroInnovazione Digitale
📆5/23/2026 2:13 PM
📰HuffPostItalia
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Secondo l'Istat, dal 2023 al 2025 il PIL spagnolo crecerà del 9%, mentre l'Italia crescerà solo del 2,3%. Questa distanza è dovuta, secondo l'esperta, a una differenza nell'investimento delle imprese italiane nelle tecnologie digitali.

Le imprese italiane, negli ultimi vent'anni, hanno investito molto meno rispetto alle imprese spagnole, francesi o tedesche nella tecnologia digitale, come software gestionali, cloud, cybersecurity, internet delle cose e intelligenza artificiale.

Ciò ha portato a minore crescita del PIL e produttività del lavoro, con conseguenze negative sulle retribuzioni dei lavoratori. Investire in tecnologie digitali non solo può cambiare il modo in cui produciamo, lavoriamo, esportiamo e competiamo sui mercati globali, ma anche offrire maggior produttività e capacità di crescita

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