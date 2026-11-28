Charlie Steele e Ben Pearce hanno investito 57.500 sterline in cinque immobili in Italia, ristrutturandoli per l'affitto e trasferendosi definitivamente tra Molise e Abruzzo.

Charlie Steele, 38 anni, e Ben Pearce, 28, hanno deciso di cambiare vita e Paese per dedicarsi agli investimenti immobiliari. Dopo la vendita di una proprietà nel Regno Unito, la coppia è riuscita ad acquistare cinque immobili in Italia. L'investimento complessivo è stato di 57.500 sterline, corrispondenti a circa 68.700 euro. Hanno poi proceduto a ristrutturarli per affittarli. Nell'ottobre del 2026 la coppia ha lasciato definitivamente la Gran Bretagna. Si sono trasferiti tra il Molise e l' Abruzzo per perseguire questo nuovo progetto di vita e lavoro.

Strategia acquisti e trasferimenti internazionali

Charlie e Ben hanno raccontato ai media britannici la loro esperienza, iniziata quasi per caso con una prima abitazione presa per le vacanze. Nel 2024 la coppia ha comprato per 12.500 sterline, circa 14.900 euro, una casa con due camere da letto a Tavenna. Questa si trova in provincia di Campobasso e è stata sfruttata in un primo momento per le vacanze nel nostro Paese. Nel settembre 2025 la coppia ha acquistato altri tre immobili nella stessa zona per sole 1.000 sterline totali. Tale somma corrisponde a circa 1.190 euro. Nell'agosto del 2026 ha chiuso l'affare per una casa colonica con quattro camere da letto in Abruzzo a 44mila sterline. Tale importo equivale a circa 52.500 euro, dopo aver venduto la propria casa galleggiante in Inghilterra a 115mila sterline. Tale cifra è pari a circa 137.300 euro.

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Background finanziario e motivazioni della scelta

Tornavamo in Italia una volta al mese per le vacanze del fine settimana lungo, ha raccontato Charlie, originario di Roydon, nell'Essex. Ha ottenuto un passaporto irlandese che gli ha dato la libertà di circolare in tutta l'Ue. Ci è venuta l'idea di pensare: Perché non trasferirci finché siamo ancora giovani e abbiamo l'energia per ristrutturare degli immobili. È questo che ci ha spinto, ha dichiarato. Prima del trasferimento in Italia, la vita di Charlie nel Regno Unito era soffocante. Tra le rate dei mutui accesi con la precedente compagna e il lavoro come receptionist in due diversi hotel, guadagnava 38mila sterline l'anno. Tale stipendio equivale a circa 45.400 euro. Nel 2023 stavo annegando, ha ammesso. Non ero felice dove vivevo. Ha venduto tutto e ha ricavato del capitale che gli ha permesso di acquistare la nostra casa galleggiante e poi la nostra casa in Italia per 12.500 sterline. Dopo la separazione dalla ex, Charlie ha venduto una proprietà per 175mila sterline, circa 209mila euro. Ne ha ricavato 120mila sterline di capitale, pari a circa 143.300 euro. Prima l'acquisto di una barca a fondo piatto da 43.000 sterline, circa 51.300 euro, poi, dopo aver conosciuto Ben nel febbraio 2022, c'è stato il passaggio a una casa galleggiante da 110.000 sterline, circa 131.400 euro.

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Svolta operativa e impatti economici locali

La casa italiana doveva essere soltanto un piano B, un luogo per scappare dal caos della città. I ritmi lenti e gli annunci trovati online hanno cambiato i loro piani. Inizialmente non avevo intenzione di affittare l'immobile da 12.500 sterline. Ma una volta venuto a vivere qui, mi sono reso conto che gli immobili hanno prezzi così accessibili, ha spiegato. Così ho iniziato a ristrutturare edifici fatiscenti e a dare un contributo all'economia locale, acquistando prodotti e materie prime del posto. Volevo riportare la gente in zona e pubblicizzarla come un luogo ideale per venire in vacanza e soggiornare. La svolta è arrivata nell'agosto del 2026 con la vendita della casa galleggiante per 115mila sterline, circa 137.300 euro. A questa somma si sono aggiunte 5.000 sterline, circa 5.970 euro, ricavate dai gioielli d'oro di Charlie. Abbiamo preso i soldi per il trasloco direttamente dalla barca, ricavando 53mila sterline a testa, circa 63.300 euro, al netto delle tasse.

Progetti futuri e dettagli della ristrutturazione

La coppia intende trasferirsi nella casa acquistata in Abruzzo entro marzo 2027. Nel frattempo vive a Tavenna. Un weekend al mese Ben torna in Inghilterra per motivi di lavoro. Charlie aspetta che finiscano i lavori negli immobili. Il mio reddito arriverà dopo le ristrutturazioni, ha chiarito. Intanto viviamo di risparmi, qui la vita costa molto meno. Il primo cantiere avviato riguarda un appartamento con una camera da letto acquistato nel 2025. Era completamente danneggiato dall'acqua ma con il tetto già rifatto dai vecchi proprietari. La coppia conta di metterlo su Airbnb all'inizio del 2027. Ho contattato il venditore privatamente e ho evitato le commissioni dell'agenzia immobiliare, il che è stato un vantaggio. Quando vivevamo ancora nel Regno Unito, venivamo qui una volta al mese per dei lunghi fine settimana per sgomberare la proprietà. Per l'arredamento verranno scelti mobili essenziali e qualche acquisto da Ikea. Dobbiamo ristrutturare il bagno e la cucina. Al momento abbiamo fatto sistemare l'impianto elettrico. Per la toilette ci hanno fatto un preventivo di 2.500 euro. Stiamo ancora aspettando quello per la cucina. La stanza sul retro, che diventerà il soggiorno, deve essere intonacata e poi decorata. Ci costerà in tutto 4mila sterline, circa 4.900 euro.