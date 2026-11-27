Bernardo Mattarella di Invitalia sottolinea l'equilibrio tra coesione e competitività. L'Agenzia ha gestito 55 miliardi nel PNRR, coinvolgendo fortemente i comuni.

La prossima programmazione europea deve garantire un equilibrio preciso tra competitività economica e coesione sociale. Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, ha lanciato questo messaggio chiaro durante la 43esima assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani a Verona.

Equilibrio tra Campioni e Filiera

Invitalia sottolinea che l'Europa deve focalizzarsi sulla competitività e sul supporto ai campioni europei. Tuttavia, i campioni europei devono avere le filiere alle spalle. La competitività è importante ma non deve fare dimenticare la coesione.

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La gestione dei fondi richiede una visione integrata che unisca la forza delle grandi imprese alla resilienza delle filiere locali. Questa approccio assicura che la crescita non avvenga a scapito delle aree meno sviluppate. La coesione sociale rimane un pilastro fondamentale per il successo delle politiche europee future.

Il Modello Pnrr da Replicare

L'esperienza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dimostra la necessità di programmare per obiettivi. È essenziale mantenere una forte attenzione alla sostenibilità degli interventi e alla loro gestione nel tempo. Bisogna spostare l'attenzione dalla sola progettazione all'esecuzione dei progetti.

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Il focus deve restare sui risultati concreti ottenuti dall'implementazione delle misure. Il metodo del Pnrr lega le risorse al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa eredità preziosa deve essere valorizzata nella prossima programmazione europea per massimizzare l'efficacia degli investimenti.

Gli enti locali hanno un ruolo cruciale nell'attuazione di queste strategie. La collaborazione interistituzionale permette di combinare efficienza, velocità e rigore. L'esperienza maturata negli anni passati conferma che la continuità amministrativa è vitale.

Gestione di 55 Miliardi e Impatto Locale

Invitalia, insieme a Mediocredito Centrale e Infratel, ha gestito circa 55 miliardi di euro nel Pnrr. Questa cifra corrisponde al circa 26% della dotazione finanziaria complessiva mobilitata dal Piano. Una quota rilevante di quegli interventi ha coinvolto direttamente i comuni.

I comuni sono stati soprattutto coinvolti in ambito di rigenerazione urbana, scuole e asili. La collaborazione con gli enti locali è stata definita straordinaria e virtuosa. I comuni hanno rappresentato forse il cluster più virtuoso nel deployment dei fondi.

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L'impatto di questi investimenti è tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. Le infrastrutture scolastiche e i servizi pubblici hanno beneficiato di un forte potenziamento. La rigenerazione urbana ha migliorato la qualità della vita nelle aree cittadine.

Prospettive Future e Collaborazione

Il bilancio sulla collaborazione con gli enti locali è nettamente positivo. L'esperienza di questi anni ha dimostrato una capacità unica di esecuzione. La sinergia tra diversi livelli di governo ha accelerato i tempi di realizzazione.

Le lezioni apprese dal Pnrr guideranno le scelte della prossima programmazione. La priorità rimarrà la realizzazione di progetti concreti e misurabili. L'attenzione alla sostenibilità garantirà la durata degli interventi nel tempo.

La coesione sociale sarà mantenuta al centro delle politiche europee. La competitività economica sarà rafforzata attraverso lo sviluppo delle filiere. Questo duplice obiettivo assicura un progresso equilibrato e duraturo per l'Europa.