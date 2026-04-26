Inzaghi analizza il pareggio con il Torino: 'Lo Scudetto è ancora possibile'

L'allenatore dell'Inter commenta la partita pareggiata contro il Torino, sottolineando le difficoltà incontrate nel gestire il vantaggio e la necessità di rimanere concentrati per la conquista dello Scudetto. Analisi delle scelte di formazione e commenti sull'inchiesta della FIGC.

L'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi ha analizzato con attenzione la partita pareggiata contro il Torino , un risultato che, pur lasciando ancora il destino dello Scudetto nelle mani nerazzurre, ha evidenziato alcune fragilità nella gestione del vantaggio.

Il tecnico ha riconosciuto la difficoltà incontrata nel mantenere il controllo del match dopo il gol del Torino, ammettendo un certo spavento e una successiva difficoltà nel contrastare l'aggressività avversaria. Inzaghi ha sottolineato il merito del Torino per aver creduto fino alla fine, ribadendo come la partita avrebbe potuto concludersi in maniera ancora più sfavorevole. L'Inter, nonostante il pareggio, rimane in una posizione di vantaggio per la conquista del titolo.

La matematica è semplice: una vittoria contro il Parma garantirà lo Scudetto, indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Inzaghi ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando come la stagione sia stata caratterizzata da una crescita costante e da un'importante capacità di superare le difficoltà. Ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato di saper reagire anche nei momenti più complessi, e ha attribuito il merito dei risultati ottenuti al lavoro di squadra e alla capacità dei giocatori di assimilare le indicazioni tattiche.

L'allenatore ha poi affrontato il tema delle scelte di formazione, spiegando le ragioni dietro la decisione di lasciare in panchina giocatori chiave come Calhanoglu, Dumfries e Bastoni. Ha chiarito che Calhanoglu non era in perfette condizioni fisiche, mentre Dumfries non era ancora al massimo della forma. Per quanto riguarda Bastoni, l'obiettivo era quello di concedergli un minutaggio graduale, tenendo conto della delicatezza del momento della stagione e della difficoltà di affrontare certe trasferte.

Inzaghi ha ammesso che, una volta raggiunto il vantaggio di 2-0, la squadra potrebbe aver abbassato la guardia, pensando che la partita fosse già in controllo. Questo ha portato a un calo di concentrazione e a una maggiore difficoltà nel gestire la pressione del Torino. Inzaghi ha inoltre toccato il tema dell'inchiesta della FIGC, preferendo concentrarsi esclusivamente sugli aspetti calcistici e sulla preparazione delle partite.

Ha espresso il suo disappunto per le critiche ricevute, sottolineando come il suo lavoro sia volto a trasmettere serenità alla squadra. Ha ribadito che, nonostante le difficoltà, la squadra è concentrata sul raggiungimento dell'obiettivo finale. L'allenatore ha concluso sottolineando l'importanza del gruppo e la necessità di continuare a lavorare con impegno e determinazione.

Ha evidenziato come la stagione sia stata caratterizzata da un'eccezionale prolificità offensiva, con 80 gol segnati, e ha attribuito il merito di questo risultato ai giocatori, che hanno dimostrato di saper interpretare al meglio le sue indicazioni. La costante dell'Inter, secondo Inzaghi, è stata quella di andare sempre oltre i propri limiti, e questo è stato possibile grazie alla risposta positiva del gruppo e alla sua capacità di crescita.

La vittoria dello Scudetto, a questo punto, è un traguardo alla portata, ma richiede ancora uno sforzo finale e una grande concentrazione





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