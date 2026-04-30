Inzaghi difende l'Inter nel caso arbitri: 'Siamo stati penalizzati, non favoriti'

L'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi interviene nel dibattito sul caso arbitri, schierandosi apertamente dalla parte del club nerazzurro e denunciando presunte penalizzazioni subite durante la stagione passata.

Dopo mesi di un silenzio quasi totale, Simone Inzaghi , l'ex allenatore dell' Inter attualmente impegnato in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Hilal, è tornato a parlare apertamente del suo passato nerazzurro e ha espresso una forte opinione riguardo al controverso caso arbitri che sta scuotendo il calcio italiano.

La sua presa di posizione è netta e inequivocabile: una difesa appassionata del mondo interista, che a suo dire è stato ingiustamente colpito dalle recenti accuse. Inzaghi ha ricordato con affetto e orgoglio il periodo trascorso sulla panchina dell'Inter, un'esperienza costellata di successi significativi e di sogni ambiziosi.

Un campionato vinto con merito, due partecipazioni alla finale di Champions League, un palmarès arricchito da numerosi trofei, seppur considerati di minore importanza rispetto al titolo più prestigioso, e un legame indissolubile con la squadra e i tifosi, nonostante la dolorosa decisione di separarsi al termine della stagione passata. Una stagione che, nonostante le aspettative, si è conclusa con una serie di tre sconfitte consecutive, frustrando il sogno di realizzare il Triplete, un obiettivo che Inzaghi aveva fortemente auspicato.

L'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha offerto un'opportunità unica per Inzaghi di ripercorrere i momenti chiave del suo addio all'Inter, di analizzare le difficoltà incontrate durante la travagliata stagione 2024/2025, e di ribadire di non avere alcun rimpianto per le scelte compiute. Una stagione, è importante sottolinearlo, che è finita al centro di un'indagine delicata condotta dalla Procura della Repubblica sul mondo arbitrale, aggiungendo ulteriore complessità a una situazione già di per sé intricata.

Concentrandosi sul cosiddetto 'caso Rocchi', l'ex allenatore ha espresso il suo stupore e la sua incredulità di fronte al coinvolgimento, almeno sulla carta, dell'Inter nelle presunte irregolarità arbitrali. Inzaghi è convinto che, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, l'Inter sia stata penalizzata e non favorita da errori arbitrali durante la stagione in questione. Ha sottolineato come, in diverse occasioni, decisioni discutibili abbiano influenzato negativamente il cammino della squadra, compromettendo la possibilità di ottenere risultati ancora più importanti.

La sua difesa dell'Inter non è solo una questione di lealtà verso la società che lo ha accolto e valorizzato, ma anche una presa di posizione a tutela dell'integrità del calcio italiano. Inzaghi ritiene che sia fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto, individuando i responsabili e garantendo che simili episodi non si ripetano in futuro. La sua testimonianza, in questo senso, potrebbe rivelarsi cruciale per l'esito dell'inchiesta e per il ripristino della fiducia nel sistema arbitrale.

L'allenatore ha inoltre evidenziato la professionalità e l'impegno dei suoi giocatori, che hanno sempre dato il massimo in ogni partita, nonostante le difficoltà incontrate. Ha elogiato il loro spirito di sacrificio e la loro determinazione, sottolineando come siano stati loro i veri protagonisti dei successi ottenuti.

Inzaghi ha poi approfondito alcuni aspetti specifici del suo addio all'Inter, chiarendo che la decisione non è stata presa alla leggera e che è stata motivata da una serie di fattori, tra cui la necessità di affrontare nuove sfide professionali e la volontà di sperimentare un ambiente diverso. Ha ammesso di aver provato un certo dispiacere per il modo in cui si è conclusa la sua avventura nerazzurra, ma ha ribadito di non avere alcun rimpianto per le scelte compiute.

Ha espresso la sua gratitudine verso la società, i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi interisti, che gli hanno sempre dimostrato affetto e sostegno. Ha inoltre sottolineato l'importanza del rapporto che ha instaurato con la città di Milano, che ha sempre considerato la sua seconda casa. Guardando al futuro, Inzaghi si è detto concentrato sul suo nuovo incarico all'Al-Hilal, con l'obiettivo di ottenere risultati importanti e di contribuire allo sviluppo del calcio saudita.

Ha espresso la sua ambizione di portare l'Al-Hilal a vincere trofei e di diventare una delle squadre più competitive del mondo. Infine, ha augurato all'Inter un futuro ricco di successi, sperando che la squadra possa tornare presto a competere ai massimi livelli e a regalare gioie ai suoi tifosi. La sua intervista rappresenta un importante contributo al dibattito sul calcio italiano e sul ruolo degli arbitri, e offre una prospettiva interessante su un momento delicato della storia del calcio nazionale





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