Inzaghi si sfoga: 'L'Inter penalizzata, lo scudetto perso per un punto'

Simone Inzaghi rilascia un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, parlando dell'inchiesta arbitri, del suo addio all'Inter e della dolorosa sconfitta in campionato. Nel frattempo, Andrea Gervasoni si presenta all'interrogatorio.

A meno di un anno dalla sua separazione dall'Inter, Simone Inzaghi è tornato a parlare pubblicamente attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, affrontando temi scottanti e riaprendo vecchie ferite.

L'inchiesta sugli arbitri ha inevitabilmente dominato la conversazione, con Inzaghi che ha espresso il suo profondo shock e la sua amarezza per le decisioni arbitrali che, a suo avviso, hanno pesantemente influenzato il cammino della sua squadra nella passata stagione.

'Mi ha scioccato profondamente', ha dichiarato l'ex allenatore nerazzurro, 'l'Inter ha subito un danno significativo in termini di punti a causa di errori arbitrali. Questo si è verificato sia in campionato che in Supercoppa. È sconcertante essere coinvolti in una vicenda in cui siamo stati penalizzati, non favoriti'. Inzaghi ha respinto con forza qualsiasi accusa di macchinazioni o favoritismi, sottolineando che la stagione è stata caratterizzata da una serie di sfortune e circostanze avverse.

Ha tenuto a precisare di non voler accusare nessuno né di dubitare della buona fede degli arbitri, ma ha ammesso che la sensazione di aver subito un'ingiustizia rimane viva.

'Non è possibile pensare a una macchinazione', ha insistito, 'per noi è stata una stagione sfortunata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio assolutamente parlare del Napoli, che ha conquistato lo scudetto in modo meritato e onesto.

Tuttavia, resta la spiacevole sensazione che ci sia stato sottratto qualcosa. Non sto accusando nessuno, ma semplicemente affermando che non siamo stati fortunati e che tutto è andato storto, nonostante le nostre responsabilità. La delusione di aver perso lo scudetto di un solo punto è un dolore che non svanirà facilmente'. L'intervista ha toccato anche il delicato argomento del suo addio all'Inter, un momento che ha suscitato molte speculazioni e interrogativi.

Inzaghi ha chiarito che non ha comunicato alla squadra la sua decisione di andarsene prima della finale di Champions League, sottolineando che la scelta non era ancora stata presa.

'Non avrei mai potuto farlo', ha affermato, 'perché la decisione, estremamente difficile per me e per la mia famiglia, non era stata ancora formalizzata. La verità è che tutto è accaduto molto rapidamente. Due giorni dopo la partita di Monaco, ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quell'occasione, ho espresso la mia esigenza di cambiare, sentendo che si era concluso un ciclo.

La dirigenza avrebbe preferito che rimanessi, ma ha compreso la mia scelta. Ci siamo lasciati in buoni rapporti e siamo rimasti amici.

Tuttavia, se avessimo vinto la Champions League, sarei rimasto all'Inter'. La sua decisione, quindi, non è stata dettata da un'offerta più allettante, ma da un profondo bisogno di cambiamento e di nuovi stimoli. Inzaghi ha ribadito il suo affetto per l'Inter e la sua gratitudine per l'esperienza vissuta, ma ha anche sottolineato l'importanza di ascoltare le proprie sensazioni e di prendere decisioni in linea con i propri valori e obiettivi. Parallelamente all'intervista di Inzaghi, l'inchiesta sugli arbitri continua a svilupparsi.

Oggi è il giorno dell'ex arbitro Andrea Gervasoni, che si presenterà all'interrogatorio con il pubblico ministero Ascione presso una sede della Guardia di Finanza a Milano. L'avviso di garanzia notificato a Gervasoni, difeso dall'avvocato Michele Ducci, si concentra specificamente sulla partita Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 e riguarda un episodio ben preciso: il rigore inizialmente concesso al Modena e successivamente annullato tramite revisione al VAR. Gervasoni intende rispondere alle domande solo su questo episodio, almeno inizialmente.

Tuttavia, dalle testimonianze raccolte dalla Procura emerge un quadro preoccupante: alcuni arbitri sentiti avrebbero confermato l'esistenza di designazioni pilotate, ovvero di scelte arbitrali influenzate da fattori esterni. La teoria principale è che Colombo sia stato selezionato come arbitro favorevole all'Inter, mentre Doveri sarebbe stato scelto per evitare che fosse designato per le partite successive contro i nerazzurri.

Sia Colombo che Doveri sono tra gli arbitri già sentiti dal pubblico ministero Ascione, il che suggerisce che l'inchiesta si sta concentrando su un numero ristretto di persone e partite chiave. La situazione è complessa e delicata, e le prossime settimane saranno cruciali per fare luce su quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità





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