La professoressa Emanuela Barisione illustra l'uso del sistema robotico ION per la biopsia dei noduli polmonari. Tecnologia avanzata al Policlinico San Martino di Genova per diagnosi precise.

Il Policlinico San Martino di Genova ha introdotto una tecnologia all'avanguardia nella diagnosi delle patologie respiratorie, utilizzando il sistema robotico ION per la gestione dei noduli polmonari. La professoressa Emanuela Barisione, direttrice della Pneumologia Interventistica, ha chiarito come questa innovazione permetta di raggiungere lesioni di piccole dimensioni o in posizioni anatomicamente complesse.

Innovazione tecnologica per noduli difficili

Il sistema ION rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai metodi tradizionali di navigazione bronchiale, sfruttando la tecnologia shape sensing. Questa caratteristica permette al catetere ultrasottile di mantenere la forma iniziale, garantendo stabilità anche nella periferia del polmone, dove i broncoscopi convenzionali faticano ad arrivare.

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La procedura inizia con il caricamento della TAC del paziente su un computer portatile dedicato, che ricostruisce virtualmente l'albero bronchiale. Questo passaggio fondamentale consente al medico specialista di pianificare il percorso più sicuro e appropriato per raggiungere il nodulo sospetto, selezionando tra diverse opzioni possibili.

Dettagli della procedura e anestesia

La broncoscopia robot-assistita è guidata da uno specialista, tipicamente uno pneumologo interventista o un chirurgo toracico, che deve possedere certificazioni specifiche. La durata dell'intervento varia dai 30 ai 45 minuti, ma può prolungarsi in base alla tipologia di lesione, che può essere solida o a vetro smerigliato, e al numero di noduli da biopsiare.

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Il paziente viene sottoposto ad anestesia generale ed intubato durante la procedura. Per questo motivo, è previsto un ricovero ospedaliero di circa due giorni, necessario per il monitoraggio post-operatorio e la gestione della sedazione, assicurando la massima sicurezza durante l'esplorazione delle vie aeree profonde.

Vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali

L'utilizzo del sistema ION amplia significativamente la finestra diagnostica, permettendo di biopsiare noduli anche inferiori ai 20 mm o situati nei lobi superiori polmonari, zone caratterizzate da angolazioni critiche. La letteratura medica conferma un tasso di complicanze decisamente basso, offrendo un'alternativa sicura rispetto alla biopsia transtoracica.

Sebbene i noduli solidi siano generalmente più accessibili, la presenza di una TC cone-beam mobile consente di ottenere diagnosi accurate anche per le lesioni a vetro smerigliato. La selezione dei pazienti rimane cruciale, dato il costo elevato del materiale di consumo, che impone una valutazione multidisciplinare attenta per garantire il beneficio clinico reale.

Impatto clinico e diagnosi precise

Non tutti i noduli polmonari sono maligni, e non tutte le lesioni necessitano di un prelievo di tessuto. La decisione di procedere con la biopsia dipende da fattori come le dimensioni, l'aspetto radiologico, la crescita nel tempo e la storia clinica del paziente, elementi essenziali per evitare interventi non necessari.

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Una biopsia negativa con questa tecnologia non esclude necessariamente la presenza di un tumore, poiché la sensibilità dipende da diversi fattori tecnici. Tuttavia, il prelievo mirato può essere determinante per modificare la terapia oncologica, fornendo dati istologici precisi per un trattamento personalizzato ed efficace.