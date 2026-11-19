Anthropic conquista un'IPO da 81 miliardi di dollari. Dario Amodei difende la sicurezza dell'IA contro pressioni militari e investitori.

Anthropic ha concluso con successo la sua offerta pubblica iniziale ( IPO) il 19 novembre 2026, raccogliendo una cifra record di 81 miliardi di dollari. Questa operazione ha attribuito alla startup californiana una valutazione di mercato di circa 1,5 trilioni di dollari, inserendola tra le aziende più preziose del settore tecnologico globale.

La trasformazione ideale di Dario Amodei

Il fondatore e CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha guidato la società verso questa quotazione straordinaria al NASDAQ MarketSite di New York City. La sua storia personale riflette un cambiamento radicale rispetto agli esordi accademici. Nel 2003, mentre studiava fisica al California Institute of Technology, Amodei organizzava proteste contro l'invasione statunitense dell'Iraq. In un editoriale scrisse che gli scienziati cittadini non dovevano ridursi a "tecnici amorali che azionano le macchine della guerra".

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Ora, a 43 anni, Amodei si presenta come una delle figure centrali nel controllo dell'era dell'intelligenza artificiale. Durante l'intervento alla borsa di New York, ha dichiarato con fermezza che l'azienda non cederà alle pressioni politiche o commerciali. Ha sottolineato che questa nuova posizione finanziaria rafforza la determinazione di Anthropic a operare secondo principi etici.

Sicurezza dell'IA contro le pressioni di mercato

Amodei ha dedicato la sua carriera a bilanciare lo sviluppo tecnologico con la sicurezza. A settembre, pochi giorni prima della quotazione, ha pubblicato un saggio di quasi 4.000 parole. In questo documento avvertiva che i progressi dell'IA potrebbero superare il controllo umano e ha esortato un rallentamento dello sviluppo. Ha negato qualsiasi contraddizione tra la ricerca di modelli potenti e la necessità di sicurezza.

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Ha spiegato che non sviluppare questa tecnologia priverebbe l'umanità dei suoi benefici, lasciandola nelle mani di poteri autoritari. Allo stesso tempo, costruire l'IA troppo velocemente è considerata una pratica imprudente. Questa filosofia ha ricevuto critiche sia da chi chiede maggiori controlli di sicurezza, sia da leader dell'industria come l'ex CEO di Nvidia, Jensen Huang, che temono un freno all'innovazione.

Conflitto con il Pentagono e controlli governativi

La posizione di Anthropic ha creato tensioni significative con le autorità governative statunitensi. All'inizio di quest'anno, Amodei si è scontrato con l'amministrazione Trump dopo un incontro con il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. Il governo aveva imposto una scadenza affinché Anthropic accettasse i termini contrattuali militari per la sorveglianza domestica e le armi autonome.

La rifiuto di Amodei ha portato all'inserimento della tecnologia di Anthropic in una lista nera governativa. L'azienda ha contestato questa decisione in tribunale. Questa vicenda ha evidenziato la volontà di Amodei di imporre limiti rigorosi all'uso militare dell'IA, distinguendosi da molti competitor del settore.

Impatto finanziario e rischi operativi

Azioni di Anthropic sono salite del 34% nel primo giorno di negoziazione, aprendo a 111,50 dollari contro il prezzo di offerta di 83 dollari. Nonostante il successo finanziario, Amodei ha ammesso che la priorità alla sicurezza ha avuto costi operativi significativi. Ha rivelato che il ritardo nel rilascio del modello Mythos ha probabilmente fatto perdere alla società un vantaggio di diversi mesi rispetto ai rivali.

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Anthropic spende miliardi di dollari ogni anno per la capacità di calcolo. Essere un'azienda quotata rende difficile giustificare il rallentamento dello sviluppo di fronte agli azionisti che cercano rendimenti. Nel documento di IPO, l'azienda ha avvertito che la sua struttura aziendale potrebbe portare a decisioni in conflitto con gli interessi finanziari a breve, medio e lungo termine. Ha confermato di aver interrotto l'addestramento di un modello flagello di prossima generazione per oltre un mese per motivi di sicurezza.