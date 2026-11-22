Franklin Pezzuti Dyer Alpöge presenta una dimostrazione dell'Ipotesi di Riemann elaborata con Claude. La comunità scientifica esamina la verifica e l'impatto dell'intelligenza artificiale nella ricerca matematica d'élite.

Franklin Pezzuti Dyer Alpöge ha annunciato di aver completato una dimostrazione dell'Ipotesi di Riemann, uno dei problemi più enigmatici della matematica teorica. Questa risoluzione è stata realizzata in collaborazione con l'assistente di intelligenza artificiale Claude, sviluppato da Anthropic. L'annuncio arriva in una settimana cruciale, coincisa con il debutto in borsa di Anthropic, segnando un momento di svolta per l'intersezione tra computazione avanzata e teoria dei numeri.

La dimostrazione algoritmica e il linguaggio Lean

L'ipotesi di Riemann, formulata nel 1859, riguarda la distribuzione dei numeri primi e rappresenta uno dei sette Problemi del Millennio istituiti dal Clay Mathematics Institute nel 2000. Risolvere questo enigma comporta un premio di un milione di dollari, un traguardo finora raggiunto solo dalla congettura di Poincaré, dimostrata da Grigorij Perelman tra il 2002 e il 2003. La congettura stabilisce che tutti gli zeri non banali della funzione zeta giacciono sulla retta di parte reale pari a un mezzo, vincolo fondamentale per molti risultati matematici condizionali.

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Invece di pubblicare un tradizionale articolo accademico, Alpöge ha diffuso il lavoro tramite un codice scritto in Lean, un sistema di verifica formale che permette ai computer di controllare ogni singolo passaggio logico. Questa metodologia garantisce che la catena deduttiva sia rigorosa e priva di ambiguità, spostando il peso della verifica dalla lettura umana all'auditing computazionale. La scelta di questo formato riflette la natura stessa del lavoro, profondamente intrecciato con gli strumenti digitali.

Reazioni divise della comunità scientifica internazionale

Le reazioni degli esperti del settore sono nettamente divise riguardo alla validità e alla comprensibilità della dimostrazione. James Maynard, vincitore della medaglia Fields presso l'Università di Oxford, si dichiara quasi certo della correttezza del risultato, pur sottolineando la necessità di accertare che il codice dimostri effettivamente ciò che si intende dimostrare. La sua posizione evidenzia la fiducia nella precisione logica, pur mantenendo cautela sull'interpretazione semantica.

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D'altra parte, Steven Strogatz dell'Università di Cornell descrive il ruolo di Alpöge come quello di un fantino abile su un cavallo veloce, riconoscendo la competenza tecnica del ricercatore nella guida della macchina. Brian Conrad, docente di Stanford e relatore di dottorato di Alessandro Masullo, esprime invece un giudizio severo, definendo inaccettabile diffondere una dimostrazione che l'autore stesso non comprende fino in fondo. Questa polemica tocca il nervo scoperto dell'automazione nella scienza fondamentale.

Contesto storico e iniziative parallele nell'intelligenza artificiale

Lo stesso giorno dell'annuncio di Alpöge, Ravi Vakil, presidente della American Mathematical Society, ha diffuso una bozza di dimostrazione dell'Ipotesi di Riemann generalizzata elaborata dal matematico italiano Alessandro Masullo. Questo lavoro, frutto di quasi dodici anni di ricerca, è stato costruito interamente senza l'ausilio di AI, offrendo un contrasto significativo con l'approccio algoritmico. Conrad segue il lavoro di Masullo, avvertendo che il testo è ancora in profonda revisione dopo che diversi matematici hanno segnalato problemi, anche con l'ausilio di modelli di intelligenza artificiale.

Il periodo segnato da questi eventi evidenzia come la matematica stia diventando un terreno di sperimentazione intensivo per l'IA. A settembre, OpenAI ha annunciato che migliaia di agenti artificiali avevano prodotto una dimostrazione relativa a una variante delle equazioni di Navier-Stokes, governanti il moto dei fluidi. Sebbene questo risultato non equivalga ancora alla soluzione del Problema del Millennio, esso rimane sotto esame, confermando la crescente influenza degli algoritmi generativi nella risoluzione di quesiti storici.

Impatto sulla ricerca e nuovi strumenti per il futuro

Parallelamente alle dimostrazioni, l'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli strumenti di osservazione scientifica. È stato presentato un progetto per un supertelescopio virtuale che fonde i dati di Rubin in Cile, Euclid e il telescopio Nancy Grace Roman della NASA. Inoltre, il 16 novembre è stata lanciata una piattaforma sviluppata dalla Washington University di St. Louis per integrare l'IA nei laboratori clinici, utilizzando Claude Code di Anthropic per analisi verificabili e open source.

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Questo ecosistema di strumenti, come Co-Scientist, mira a generare idee e formulare ipotesi attraverso agenti concorrenti, accelerando processi che richiederebbero anni. Se la prova di Alpöge resisterà al vaglio del tempo, segnerà un punto di non ritorno nella storia della matematica. Altrimenti, resterà un caso emblematico di come la velocità dell'annuncio possa talvolta precedere la lentezza della verifica scientifica tradizionale.