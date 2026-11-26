Migliaia di manifestanti a Duhok contro il primo ministro Ali al-Zaidi per lo schieramento di truppe federali e il controllo dei giacimenti petroliferi curdi.

Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si trova al centro di un acceso conflitto politico e sociale a causa delle sue recenti decisioni regarding la sicurezza energetica e territoriale. Nella regione semiautoma del Kurdistan, a Duhok, migliaia di persone sono scese in piazza il 26 novembre 2026 per esprimere la loro forte opposizione.

Le proteste sono state organizzate come risposta diretta all'intenzione del governo centrale di Assyrere il controllo dei giacimenti petroliferi attualmente gestiti dalle forze di sicurezza curde. Inoltre, è stato disposto lo schieramento di truppe federali lungo i confini internazionali della regione per garantire la sicurezza dello Stato.

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Corte Suprema e Truppe Federali

La Corte Suprema irachena ha emesso una sentenza fondamentale il 26 novembre 2026, stabilendo che Baghdad ha il diritto legale di schierare forze federali lungo tutti i confini internazionali. Questa decisione include esplicitamente la regione del Kurdistan, conferendo una base giuridica alle azioni del governo centrale.

Questa mossa istituzionale rappresenta una vittoria immediata per Ali al-Zaidi, un uomo d'affari quarantunenne che ha assunto l'incarico di Primo Ministro solo sei mesi fa dopo un compromesso politico. La sua posizione è ora rafforzata da questa interpretazione costituzionale che supporta il potere centrale.

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Reazioni dei Leader Curdi

Nella capitale regionale di Erbil, i manifestanti hanno sventolato striscioni con l'immagine di un leader curdo e la bandiera della regione. Il messaggio era chiaro: il Kurdistan Region non si sottometterà a una decisione dichiarata incostituzionale, né accetterà l'imposizione della volontà di qualsiasi persona o partito politico.

Kenjo Khalaf, uno studente universitario presente a una delle proteste a Duhok, ha dichiarato a Reuters che non si accetta alcun attacco al territorio del Kurdistan. Ha affermato che non si permetterà a nessuno di interferire nella loro terra, definendo il popolo curdo come pacifico e desideroso di sicurezza per tutti.

Controllo del Petrolio e Corruzione

Il Primo Ministro Ali al-Zaidi ha ordinato al Ministero federale del petrolio di gestire i giacimenti petroliferi sotto il controllo delle forze di sicurezza curde in quattro province fuori dalla regione del Kurdistan. Questa misura mira a estendere il controllo centrale sulle risorse energetiche in aree dove le forze curde avevano esteso la loro influenza.

Il Governo Regionale del Kurdistan ha reagito con fermezza al discorso del portavoce dell'esercito iracheno. La regione ha definito il linguaggio utilizzato come minacce militari e ha respinto tali azioni, pur affermando di essere pronta a collaborare con le autorità federali.

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Confronto con Milizie Sciite

Questo scontro con i curdi avviene a sole una settimana di distanza da un altro ordine del Primo Ministro Ali al-Zaidi. Il 19 novembre 2026, il leader aveva ordinato uno scontro diretto contro una milizia sciita allineata all'Iran, creando un confronto con due fazioni principali del paese.

Il governo accusa il gruppo Kataib Hezbollah di gestire operazioni di contrabbando nella città di Jurf al-Sakhar, a sud di Baghdad. Inizialmente defiant, le milizie hanno poi accettato l'ingresso dei soldati governativi nella città dopo questa pressione militare.

Impatto e Prossimi Passi

Entrambe le operazioni di repressione sono collegate a presunte reti di contrabbando di petrolio. L'Iraq, uno dei maggiori produttori di petrolio del mondo e alleato sia degli Stati Uniti che dell'Iran, cerca di eliminare queste pratiche illegali.

I analisti politici suggeriscono che, nonostante le vittorie legali, l'implementazione di misure che sfidano interessi radicati si rivelerebbe difficile. I legami tra Baghdad e i curdi sono spesso tesi per il controllo di petrolio, denaro, territorio e commercio, una situazione ereditata da decenni di guerra civile.