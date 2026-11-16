Irak: Zaidi Sradica Reti Petrolifere Kataib Hezbollah a Jurf al-Sakhar

Il premier iracheno Ali al-Zaidi lancia operazioni militari a Jurf al-Sakhar per contrastare il contrabbando di petrolio di Kataib Hezbollah, accusato di sottrarre centinaia di milioni di dollari allo Stato dal 2021.

Il premier iracheno Ali al-Zaidi ha lanciato la sua sfida più severa finora al gruppo armato Kataib Hezbollah, avviando un'operazione di contrasto al contrabbando di petrolio gestita dallo Stato. Questa mossa rappresenta il primo passo concreto verso un confronto diretto con la milizia sciita, accusata di sottrarre centinaia di milioni di dollari dalle risorse statali irachene negli ultimi anni.

Operazione Militare a Jurf al-Sakhar

Le forze di sicurezza e militari irachene sono state dispiegate per preparare l'ingresso delle truppe governative nella città di Jurf al-Sakhar, situata nella provincia di Babil. Questa area è considerata un roccaforte del Kataib Hezbollah e si trova a circa 50 chilometri a sud di Baghdad. L'obiettivo delle operazioni è smantellare le infrastrutture utilizzate per il furto di greggio e ristabilire il controllo statale su un'infrastruttura energetica strategica.

Also read Le renne e altri animali come premi per le gare sportive

Il premier ha ordinato il rinvio a tribunale di tutti i sospetti coinvolti nella rete di contrabbando. Sono stati inoltre licenziati nove alti funzionari della sicurezza e del settore petrolifero. Tra i licenziamenti figurano il comandante della polizia di Babil, i comandanti dei servizi di intelligence e sicurezza della provincia e il direttore della compagnia statale Oil Pipelines Company (OPC). Questa azione punitiva segue un'inchiesta di alto livello condotta dal governo iracheno.

Indagini sulle Infrazioni del Pipeline

Le indagini hanno rivelato metodi sofisticati per il sottrazione di idrocarburi lungo la tubatura da 26 pollici che trasporta almeno 200.000 barili al giorno. Gli investigatori hanno riscontrato prove che i contrabbandieri avevano perforato il gassdotto del petrolio grezzo, immettendolo in buche di stoccaggio improvvisate scavate nel terreno. Questa violazione è stata eseguita per deviare il flusso senza essere rilevati dalle reti di distribuzione ufficiali.

Advertisement

Presso diversi hangar nascosti sono state trovate attrezzature di pompaggio nascoste. Queste strutture servivano a eludere la sorveglianza aerea mentre il petrolio rubato veniva caricato su autocisterne. Le fonti di sicurezza hanno confermato la presenza di una piccola raffineria nascosta nell'area, utilizzata probabilmente per processare o stoccare il greggio sottratto in modo da renderlo più facile da trasportare e vendere sul mercato nero.

Reazioni e Contesto Geopolitico

Il Kataib Hezbollah, etichettato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, ha smentito le accuse di contrabbando. Il gruppo ha dichiarato che l'attuale operazione è parte di una campagna di ricatto volta a costringerli a relinquish le loro armi. Secondo il loro comunicato, queste armi hanno difeso la sovranità irachena e protetto i diritti dei cittadini in varie fasi storiche, presentando l'azione governativa come un attacco politico mirato.

Questa crisi politica ed economica si inserisce in un contesto regionale complesso. L'Iran, la principale potenza sciita del Medio Oriente, mantiene una profonda influenza in Iraq dal 2003. Il Kataib Hezbollah è uno dei molti gruppi armati filo-iraniani che resistono alle ripetute richieste di smilitarizzazione avanzate dal premier Ali al-Zaidi e dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questi gruppi hanno persino attaccato truppe statunitensi e obiettivi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Conseguenze Economiche e Prospettive Future

Le perdite finanziarie per lo Stato iracheno sono stimate in centinaia di milioni di dollari a partire dal 2021. Due funzionari petroliferi iracheni hanno precisato che è troppo presto per quantificare con precisione le perdite totali senza conoscere la durata esatta di attività dei punti di prelievo. Tuttavia, il valore del greggio potenzialmente sottratto conferma la scala massiccia dell'attività criminale organizzata.

Advertisement

L'esperto di sicurezza Jasim al-Bahadli ha sottolineato che la campagna anticontrabbando del governo si è trasformata in un confronto politico con la milizia. Sfidare un gruppo con profonde influenze di sicurezza, politica ed economica comporta rischi significativi per entrambe le parti. L'operazione mira a contenere l'influenza dei gruppi armati filo-iraniani colpendo le reti economiche che sostengono il loro potere, specialmente dopo che il Kataib Hezbollah ha resistito agli sforzi governativi di portare le fazioni armate sotto il controllo statale diretto.